Venäjä, Suomi ja Nato

Ilkka-Pohjalaisessa 6.12. julkaistu artikkeli ”Kylmän sodan jatkoilla” oli aika masentavaa luettavaa. Siinä neljä suomettumisen aikaista, jo vanhaa poliitikkoa toistelee iänikuisia mantroja siitä miten Suomi muka omin avuin selviäisi mahdollisessa sotilaallisessa kriisitilanteessa. Artikkeli todistaa, että suomettuminen on edelleen voimissaan.

Seuraavat asiat ovat mielestäni kiistattomia. Ilman Nato-jäsenyyttä Suomi on täysin samassa tilanteessa kuin esimerkiksi Ukraina.

Jos Euroopan laajuisen kriisin eskaloituessa Venäjä päättää lähettää ” vihreät miehensä” Suomeen, kuten se teki Ukrainassa, niin näin tapahtuu. Sotilaallisella ylivoimallaan ja kybersodankäynnillä (jonka se varmasti taitaa) Venäjä saa tarvittaessa Suomen polvilleen parissa päivässä. Demilitarisoidun Ahvenanmaan miehityksessä menee maksimissaan tunteja.

Venäjä on sitä uhkaavassa kriisitilanteessa valmis mihin tahansa varmistaakseen Itämeren alueen itselleen sillä ilman tuota meriyhteyttä Venäjä on vaikeuksissa. Ei tarvitse katsoa kuin karttaa, niin ymmärtää Suomen alueen strategisen merkityksen Venäjälle.

Nato auttaa sotilaallisesti vain jäseniään, ei esimerkiksi vaikutukseltaan täysin kyseenalaisella Nato-kumppanuudella mellastavaa Suomea. On aivan turha kuvitella, että apua tulisi EU:sta tai Ruotsista. EU:lla ei ole mitään koordinoitua ja toimivaa yhtenäistä sotavoimaa ja Svea-mamman pojat (ja tytöt...) varmistavat tositilanteessa vain omat rajansa.

Suurin ongelma Euroopassa on päätöksenteko tai itse asiassa sen puute. Se nähtiin myös Ukrainan/Krimin tapauksessa.

Nimittäin, kun Putin sanoo joukoilleen, että ”nyt mennään”, niin silloin mennään eikä kysellä. Ukrainan/Krimin kohdalla EU oli täysin hampaaton, kun ei kyetty vastaamaan Venäjälle muilla kuin laimeilla vastalauseilla ja tehottomilla pakotteilla. Venäjä otti Krimin haltuunsa kuin karkin lapselta. EU:ssa ei ole ketään, jolla on vastaava valta kuin Putinilla.

Hänellä on myös venäläisten suuri enemmistö päätöstensä tukena. EU:ssa päätösten aikaansaamiseen vaaditaan kymmeniä kokouksia, joissa kaikilla on veto-oikeus. Todellisia, vaikuttavia pakotteita, kuten esimerkiksi Venäjän sulkemista pankkien Swift-järjestelmästä, ei uskalleta saattaa voimaan. Miksi? No kas, Euroopassa tulee äkkiä kylmä, kun Putin laittaa kaasuhanat kiinni…

Vaan kuvitellaanpa, että Ukraina olisi ollut Naton jäsen. En millään usko, että Venäjä olisi silloin toteuttanut tuota valtausoperaatiota, sillä se ei halua joutua Naton kanssa vastakkain. Baltian maat Latvia, Liettua ja Viro olivat viisaita, kun liittyivät Neuvostoliiton romahtaessa nopeasti Natoon. Suomen suurin sodanjälkeinen puolustuspoliittinen ja ulkopoliittinen virhe oli, ettei tuolloin uskallettu tehdä samaa päätöstä.

Tuon päätöksen aika olisi nyt. Presidentti Niinistön olisi osoitettava johtajuutta ja sanoa painava sanansa. Nato-päätöksen kaltaisia asioita ei pidä ratkaista mielipidetiedusteluilla tai kansanäänestyksillä.

Henrik Gräsbeck

Vaasa