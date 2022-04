Venäjän energiasta irti nopeasti

Sota Ukrainassa haastaa Euroopan riippuvuuden Venäjän energiatuonnista. Hyökkäyssodan rahoittaminen on moraalisesti kestämätöntä. On turvallisuusriski, että merkittävä osa energian huolto- ja toimitusvarmuutta on arvaamattoman Venäjän varassa.

Suomi tuo kolmanneksen käyttämästään energiasta Venäjältä. Suurin osa tästä on öljyä. Moniin Euroopan maihin verrattuna Suomi on silti paremmassa asemassa, koska fossiilisia polttoaineita on korvattu hyvissä ajoin panostamalla uusiutuvaan energiaan ja ydinvoimaan.

Sähkön osalta omavaraisuus saavutetaan Olkiluoto 3:n ja tuulivoiman ansiosta arviolta jo vuonna 2023. Siirtoyhteydet Pohjoismaihin turvaavat sähkön saatavuutta. Laivakuljetuksilla liikkuva öljy ja kivihiili on hankittavissa globaaleilta markkinoilta.

Vaikein korvattava on maakaasu, jota tuodaan putkea pitkin Venäjältä. Kaasu kattaa vain noin viisi prosenttia Suomen energiankulutuksesta, mutta on tärkeä sadoille teollisuusyrityksille. Kaasua käyttävät myös monet elintarvikealan yritykset kuten leipomot. Saatavuusongelmat voisivat lamauttaa monen yrityksen toiminnan.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän esittelemä LNG-terminaalialuksen hankinta Viron kanssa vastaa ongelmaan. Aluksen kautta tuotava nesteytetty maakaasu kattaisi koko Suomen ja Viron vuotuisen tarpeen. Myös Balticconnector-yhteys Viroon, Haminaan valmistuva LNG-terminaali ja biokaasu vähentävät Venäjän tuonnin merkitystä.

Uusien toimien avulla Suomi voi katkaista kaasuriippuvuuden Venäjästä Viron tavoin vuoden loppuun mennessä.