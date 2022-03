Ammattiliitto Pron Pohjanmaan aluejohtokunta keskusteli kokouksessaan Ukrainan tilanteesta.

Aluejohtokunta tuomitsee Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja antaa tukensa Venäjän talouteen ja hallintoon kohdentuville koville sanktioille.

Aluejohtokunta katsoo, että Suomen ja koko kansainvälisen yhteisön on tuettava Ukrainaa sekä ukrainalaisia yhteistyössä kaikin mahdollisin käytettävissä olevin keinoin. Samalla huomio ja tuki täytyy osoittaa myös Venäjällä puhjenneille sotaa vastustaville mielenosoituksille.

Venäjän hyökkäyksellä on kauaskantoiset seuraukset, jotka näkyvät pitkään myös meillä Suomessa.

Olemme liian riippuvaisia venäläisestä energiasta. Fennovoiman ydinvoimala venäläisen Rosatomin rakentamana ei voi olla enää mahdollista, vaan rakennuslupa tulee evätä. Vaihtoehtoinen ratkaisu ja toimittaja on löydettävä.

Aluejohtokunnan mielestä Suomen energiaomavaraisuutta täytyy lisätä. Kotimaista energiantuotantoa on kehitettävä ja siihen on satsattava ilmastotavoitteet huomioiden. Venäläisen hakkeen käyttö asuntojen ja kiinteistöjen lämmittämisessä on jatkossa entistä kyseenalaisempaa.

Satsaus kotimaiseen uusiutuvaan energiantuotantoon tuo kaivattua työtä maaseudulle ja siten tukee ihmisten elinmahdollisuuksia kasvukeskusten ulkopuolella.

Satsaukset uusiutuvaan kotimaiseen energiantuotantoon sekä siihen liittyvään uuden teknologian kehittämiseen auttavat myös pääsemään eroon fossiilisista polttoaineista ja luovat työpaikkoja Suomeen.

On tehtävä vero- ja tukiratkaisuja vauhdittamaan uusiutuvan energian käyttöä, jolloin luomme laajemmat mahdollisuudet sen käyttöön ja kehittämiseen.

Kauko Niemi

Ammattiliitto Pro

Pohjanmaan aluejohtokunta