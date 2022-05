Vepsua kannattamaan

Kesä on täällä taas ja mikäs sitä on viettäessä Pohjanmaan pääkaupungissa Vaasassa. Auringonpaiste hellii viilentävän merituulen sävyttämänä ja Hietalahti on palannut jälleen mihin se kuuluu eli liigakartalle.

Nousu Veikkausliigaan edellyttää seuratyöltä sitkeyttä ja pitkäjänteisyyttä. Tämä on Pohjanmaalla aina osattu. Vaikeina aikoina korjataan kaulukset ja palataan kentille takaisin entistä vahvempana.

Kiitoksen sana noususta kuuluu Vaasan Palloseuran pelaajille sekä intohimoisille kannattajille. Tärkeässä roolissa ovat olleet myös pohjalaista urheilua merkittävästi tukevat paikalliset yritykset.

On ollut hienoa huomata, että VPS on päättänyt ruveta pelaamaan heti kauden alusta alkaen rohkeaa jalkapalloa. Joukkue on sarjan ensimmäisten otteluiden aikana osoittanut lähtevänsä jokaiseen peliin taistelemaan täydestä pistepotista ja pelaamaan loppuvihellykseen asti.

Samalla kannattajakatsomo tekee ottelutunnelman eteen arvokasta työtä luodessa Hietalahteen eurooppalaista jalkapallokulttuuria pelistä toiseen. Tätä luksusta ei muuten ole Suomessa tarjolla jokaisella kentällä.

Liigahuumassa on syytä muistaa pääsarjan alkutaipaleen olevan nousun jälkeen useille seuroille kivinen. Talouden kestävälle pohjalle saaminen ottaa aikaa ja aseman vankistaminen edellyttää hartiavoimin töitä.

Nyt on vaasalaisilla mahdollisuus osoittaa arvostuksensa Vaasan Palloseuran edesottamuksille.

Urheiluseurojen talous kasaantuu monista puroista, mutta ottelutapahtumat ovat merkittävä tulonlähde.

Resepti tukea seuraa on yksinkertainen: lähdetään peleihin paikan päälle, tullaan mestoille ajoissa ja nautitaan ottelutapahtumasta. Napataan fanituote tai vaikka karkkipussi kioskilta taskuun ja kannustetaan pelin aikana omia aktiivisesti, kuten vaasalaiseen urheiluun kuuluu.

Vepsu on kotonaan liigassa. Täytetään katsomo. On iso asia, että meillä on Vaasassa perinteitä huokuva liigatason jalkapallojoukkue.

Hermanni Sankelo (kok.)

varavaltuutettu

kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäsen

Vaasa