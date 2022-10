Verotuksen räikeisiin epäkohtiin on puututtava

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko tuli julkisuuteen toteamalla, että hallituksessa viime syksyn budjettiriihessä yhdessä sovittu ja hänen johdollaan valmisteltu arvonnousuvero tulisi kuopata. Arvonnousuvero, jota sen vastustajat kutsuvat hieman harhaanjohtavasti maastamuuttoveroksi tai maastapoistumisveroksi, on useissa länsimaissa (Norja, Ruotsi, Tanska, Saksa, USA) käytössä oleva vero, jonka tarkoitus on ensisijaisesti varmistaa, että omaisuuden myyntivoittoja voidaan verottaa siellä, missä ne ovat kertyneet. Tämä on yksi kansainvälisen verotuksen keskeisiä periaatteita.

Lisäksi arvonnousuvero estäisi verovälttelyä järjestelyillä, jossa kirjat siirretään verokeitaaseen ennen omaisuuden myyntiä tai lahjoitusta. Pahimmassa tapauksessahan verosuunnittelun seurauksena pääomatulot voivat jäädä kokonaan Suomessa verottamatta, jos ne kerrytetään verovapaasti ns. vakuutuskuoreen, josta varat nostetaan vasta, kun kirjat on siirretty matalan veron maahan.

Suomessa arvonnousuvero on koskenut osakeyhtiöitä jo vuosia ja nyt hallitus on tuonut eduskuntaan esityksen, jossa tämä ulotettaisiin myös henkilöihin. Nykykäytäntö hyödyttää vain kaikkein varakkaimpia. Esitys on yksi osa niistä toimenpiteistä, joilla hallitus tavoittelee verotuksen muuttamista sosiaalisesti oikeudenmukaiseksi. Tavoite on kirjattu hallituksen ohjelmaan, jonka keskustakin on hyväksynyt.

On hyvä palauttaa mieliin miten eriarvoisuus lisääntyi Suomessakin Sipilän hallituskauden oikeistolaisen talouspolitiikan ansionsa. Kokoomus maalailee nytkin veropohjan heikentämistä ja miljardin lisävelkaa, jotta kaikkein rikkaimpien verotusta voitaisiin leikata. Britannia on ajautunut kaaokseen juuri tällaisen, faktoista irtaantuneen ja arvaamattoman uusliberalistisen, talouspolitiikan tuloksena.

Onko Saarikon ulostulossa kyse gallup-paniikissa tehdystä heitosta, vai haluaako Saarikko todella kaataa esityksen? Eikö keskustalla todella ole halua tilkitä edes räikeimpiä verotuksen porsaanreikiä? Marinin hallituksella olisi vielä aikaa puuttua veronkiertoon. Hallituksen tulee kehittää veropohjaa tiiviimmäksi ja jakaa verotaakkaa oikeudenmukaisemmin – näin myös pieni- ja keskituloisten sekä palkansaajien verotusta voidaan pitkällä aikavälillä keventää.

Tiina Isotalus (sd.)

kaupunginvaltuuston pj.

Kokkola