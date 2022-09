Verotulot eivät enää riitä Suomen kuluihin

Suomen talous on kroonisesti alijäämäinen, vaikka Suomi on yksi maailman verotetuimmista maista 42 prosentin kokonaisveroasteellaan. Jos Suomi ei vaurastu enää verottamalla, on pakko karsia menoja.

Suomesta on tullut holtittomalla talouspolitiikalla velkavaltio, joka ei pysty enää elämään verojensa mukaan? Hallitus on kautensa aikana lisännyt julkisia menoja ja ajanut talouden ahdinkoon elämällä lähes 40 miljardia euroa yli varojensa.

Veroa veron päälle

Jokainen ymmärtää, että tuloista maksetaan veroa, jotta saataisiin tuotettua kansalaisia hyödyttäviä palveluja. Tässä ei ole mitään epäselvää. Mutta kun mennään arvonlisäveron (ALV) puolelle, mikään ei olekaan niin selvää. Hölmöt suomalaiset maksavat jopa veroista arvonlisäveroa. Miten tämä on mahdollista?

Yksinkertainen esimerkki: Polttoaineen valmistuskustannuksiin lisätään päälle ns. kiinteät ”viherverot” ja lasketaan summa yhteen. Tämän summan päälle lisätään lopuksi ALV 24 % ja saadaan pumppuhinta kuluttajille. Kummallista tässä on se, että myös viherveroihin lisätään ALV, eli maksamme myös verosta arvonlisäveroa. Ei ihme, että Suomi on verottamisen kärkimaa maailmassa, jos verotuskäytäntö on tällainen.

Arvonlisävero on merkittävä vero

ALV on hyvin tärkeä vero Suomessa ja se on ylivoimaisesti isoin yksittäinen vero valtion veroissa. Kun inflaation myötä hinnat nousevat, hallitus kerää samalla ALV-prosentilla yhä enemmän euroja kuluttajilta. Verotus siis kiristyy hintojen nousun tahdissa ja kaikki tämä vero on pois myös kansalaisten ostovoimasta.

ALV-prosenttia voidaan kriisin aikana pienentää, ilman että se vaikuttaisi nykyisellään valtion verokertymään. Hallitus suhtautuu kuitenkin ALV:n pienentämiseen nihkeästi ja pelkää sen kiihdyttävän inflaatiota entisestään.

Autoilijoita yliverotetaan

Autoilijoilta nyhdetään veroja paljon yli sen, mitä käytetään autoilun hyväksi. Suurin osa näistä veroista menee kaikkeen muuhun kuin siihen, mihin ne verot on tarkoitettu. Ei ihme että tiet rapautuvat vauhdilla ja tieverkkomme korjausvelka kasvaa. Syrjäteillä tiestön kunto on kuin entisessä Neuvostoliitossa.

Kun mikään ei enää riitä, myös polttoaineveroja korotetaan jälleen vuoden 2023 vaihteessa, mutta tiemäärärahoja supistetaan entisestään. Lisäksi dieselin käyttövoimavero on edelleen voimassa, vaikka dieselin ja bensan hinnat ovat lähes samoja, eikä verolle ole enää perustetta.

Suomessa tavarat kulkevat kumipyörillä ja pitkien välimatkojen maassa auton käyttö on välttämätöntä. Koska vihreä ideologia ei anna tuumaakaan periksi utopistisista tavoitteistaan, autoilijoitten epäoikeudenmukainen kuritus vain jatkuu ja kiihtyy.

Miljardeja viskellään sinne tänne

Hallitus päätti juuri tukea vakavaraisia sähköyhtiöitä 10 miljardin kriisipaketilla. Miljardeja kaadetaan ongelmien päälle sen sijaan, että meillä pitäisi korjata lähtötilanne ja puuttua niihin mekanismeihin, joilla hinta tehdään korkeaksi. Tällainen tuki on tilapäinen laastari ja se lisäksi velkaannuttaa meidät.

Ihmisten hätähuudot kovenevat päivä päivältä moninkertaisten sähkölaskujen alkaessa ropista postiluukkuihin. Veroja emme voi Suomessa enää korottaa, eikä kansaa voida enempää kurjistaa veroilla. Nyt olisi aiheellista pudottaa ALV-prosenttia, koska se on nopea apu hintojen nousuun. Muita keinoja ovat päästökaupan, vihreän siirtymän ja ilmastotoimien keskeyttäminen kevääseen saakka, jolloin toivon mukaan saamme vastuullisemman hallituksen.

Jukka Mäkynen

PS:n kansanedustaja Vaasasta