Täällä eduskunnassa käsitellään vuoden 2023 talousarviota. Budjettikirjaa lukiessani huomasin, että melkein kaikkiin päätöksiin, joihin tarvitaan rahaa, on ujutettu ilmastonmuutos. Päätöksenteossa mennään siis täysin ilmastonmuutos edellä ja siihen panostetaan valtavasti rahaa. Onko tässä mitään järkeä?

Sellainen ilmastonmuutos, jossa korostetaan, että ”aikaa on vähän” ja ”tuho tulee nopeasti”, osoittautuu tiedon lisääntyessä yhä enemmän huijaukseksi. Ilmasto muuttuu, mutta se ei muutu sillä tavalla kuin ilmastouskovaiset sen esittävät – pelottelemalla ja maailmanlopun uhkakuvilla. Joten viekää ilmastonmuutoksenne sinne missä pippuri kasvaa, eli niihin maihin, jotka tätä globaalia ilmastoa saastuttavat.

Suomi voi keskittyä omiin akuutteihin ongelmiinsa, eikä viskellä enää miljardeja globaaliin ilmastoon, johon emme voi todellisuudessa mitenkään vaikuttaa.

Tällä hetkellä meitä hallitsee elokapinan ja ruotsalaisen pikkutytön tasoinen vihreä ilmastotietous, sekä yhtä pätevä Euroopan Unionin valtaeliitti metsäosaamisellaan. Tämä ajaa Suomen ja koko Euroopan suohon, josta ei turvettakaan enää nouse.

Suomeksi sanottuna, meitä johtaa poliittinen amatöörien porukka, jolla on täydelliseen katastrofiin johtava ideologinen agenda ilman tulosvastuuta. Ei ihme, että meillä on nyt energiakriisi ja kohta maatalouden romuttamisen kautta myös ruokakriisi.

Olen seurannut tätä ilmastonmuutoskeskustelua vuosia ja lukenut sekä kuunnellut monenlaisia asiantuntijoita. Kaikilla on oma teoriansa. Se todistaa sen, että asia on äärimmäisen monimutkainen ratkaista.

Ilmastoon vaikuttaa niin moni asia, kuten ihmisen saastuttaminen, kosminen säteily, auringon aktiivisuus, maapallon kallistuskulma, maan magneettikenttä, valtameret… Lista on pitkä ja loppua ei näy. Jos Ilmatieteenlaitoksella on vaikeuksia ennustaa tulevaa säätä viikon päähän, miten joku voi kertoa millainen ilmasto on vuosien päästä? Olemme niin monimutkaisen asian kanssa tekemisissä, että voidaan kysyä: kenen teoria pitää paikkansa?

Jokaisen pitäisi ymmärtää, että sellaiset hokemat, kuten hiilijalanjälki, hiilineutraalius, jonka laskennan tulokset vaihtelevat jopa satoja prosentteja ideologiasta riippuen, ovat tieteen näkökulmasta täysin naurettavia. Esimerkiksi sähköauton piti olla ilmastoystävällinen, mutta kun lasketaan yhteen valmistukseen ja lataukseen tarvittava energia, käyttöikä, akkumateriaalit ja siitä syntyvät ongelmajätteet, meillä on saastuttavampi kulkupeli kuin perinteinen dieselauto.

Yksi ongelma on saastuttavat maat, jotka eivät rajoita fossiilisten polttoaineiden polttamisesta syntyviä nokipäästöjä, kuten me Suomessa teemme tehokkailla suodattimilla.

Kun esimerkiski noki laskeutuu lumelle, jäätiköt sulavat nopeammin. Lisäksi puhdas energia ei ole vielä siinä kehitysvaiheessa, että se voisi syrjäyttää fossiilisen ja tyydyttää ihmiskunnan energiantarpeen.

On tietenkin välttämätöntä, että määrätietoisesti etsimme fossiilisille korvaajia ja saavutamme energiaomavaraisuutemme, mutta hysteerisellä kiireellä ajamme Suomen ja koko Euroopan köyhyyteen.

Vihreät eivät tajua sitä, että köyhempänä valtiona meillä on heikommat mahdollisuudet rahoittaa ja kehittää biotaloutta!

Hyviä ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja on tulossa, joten annetaan niille aikaa valmistua, eikä heikennetä omaa talouttamme ilmastonmuutoksen nimissä. Nyt järki käteen ilmastohörhöilyssä!

Jukka Mäkynen

PS:n kansanedustaja Vaasasta