Vielä on toivoa juhannukseksi!

Toivottavasti Olkiluoto 3 saadaan viimeistään juhannukseksi 2023 toimimaan ja tuottamaan sähköä, koska silloin eletään vuoden pimeintä aikaa ja sähkön tarve on suurimmillaan...

Sähköyhtiöiden asiakkaat saisivat vihdoinkin itse päättää koska saunovat. Ei tarvitsisi istua saunan lauteilla yöllä eikä päivällä odottelemassa tuulisähköä. Voisivat pestä pyykkinsä ja tiskinsä itselle sopivana ajankohtana. Ei tarvitsisi alentaa huonelämpötiloja eikä käyttöveden lämpötilaa bakteerien lisääntymisvedeksi. Eikä pelätä kodinkoneiden mahdollisesti aiheuttamia vesi- tai palovahintoja. Jos koneet on jätetty nukkumaan mennessä ilman valvontaa, niin vahingon sattuessa vakuutus ei korvaa. Lisäksi työn tuottavuus on päivisin moninkertainen hyvin nukutun yön jälkeen.

Toivotaan, että Olkiluoto 3 edes pelastaisi juhannuksen ja mohdollisesti muutaman kesäkuukauden, niin olisi sitten talvi aikaa huoltaa ja hankkia varaosia niin olisi sitten kesällä 2023 kovassa iskussa helpottamassa sähköriippuvaisten asiakkaiden ahdinkoa. Sähköriippuvainen teollisuuskin olisi suorastaan haltioissaan, koska sähkön tarjonta lisääntyisi ja hinta laskisi, joka vaikuttaisi suoraan tuotantokustannuksiin alentavasti ja näin lisäisi teollisuuden kilpailukykyä maailman markkinoilla vaikuttaen suoraan kauppataseen epätasapainoon myönteisesti.

Pelkään kuitenkin, ettei Olkiluoto 3:a saada juhannukseksikaan helpottamaan kansalaisten ja teollisuuden ahdinkoa, koska se voisi sotkea sähkömarkkinoita alentamalla sähkön hintaa sekä sähköyhtiöiden törkeää voiton maksimointia.

Vaasan Sähkökin on useana kesänä alentanut sähkön hintaa. Se on ollut erittäin toivottu ja odotettu kädenojennus uskollisille asiakkaille, jotka tuskin olisivat selvinneet kohtuuttomista sähkölaskuistaan, koska kulutus on nimenomaan kesäaikaan tosi suurta. Toivottavasti Sähkön hallitus suuressa viisaudessaan kansanedustajineen jatkaa tätä hyvän tahdon vastaantuloa taaten näin asiakkailleen, että jäisi kesällä rahaa muuhunkin, esimerkiksi voisi ostaa kynttilöitä alennusmyynnistä tulevia hätätilanteita varten.

Voi olla, ettei tämäkään toive toteudu, koska 2022 kesäksi ei tullut alennusta vaikka sähkön kulutus oli huipussaan. Asiakkaat tuskailivat kohtuuttomien sähkölaskujensa kanssa ja kokivat tulleensa petetyiksi, kun olivat tottuneet useana kesänä hinnan alennuksiin.

Toivoisi, että alentaisivat edes muutamaksi talvikuukaudeksi, vaikka kulutus on silloin aika vähäistä, mutta olisihan se pienikin alennus parempi kuin ei mitään alennusta. Jos toivoa saisi, niin kyllä se kesäalennus oli järkevämpi. Siitä todella jäi asiakkaalle ylimääräisiä euroja sekä hyvä mieli.

Esimerkki hyvästä hintakehityksesta vuoden 2022, tavallinen kuluttaja: 5 c/kWh * 6 = n. 30 c/kWh = n. 600 % – 10 c/kWh = n. 30%. Huippualennus?

Onneksi meitä on varoitettu mahdollisista sähkökatkoista ja sen haitoista sekä satojen prosenttien hinnankorotuksista. Voimme syyttää vain itseämme, jos emme ole varautuneet ennustuksista ja varoituksista huolimatta odotettavissa oleviin ongelmiin.

Kerrostalojen asiakkaiden kannattaisi myös varautua hissiä käyttäessä ottamaan vähän evästä, tulitikkuja, kynttilöitä sekä muoviämpärin mahdollisia WC-tarpeita varten, ettei vain sattuisi vahinkoa. Parempi olisi kuitenkin välttää hissien käyttöä ja kulkea rapuissa.

Onneksi meillä on osaava eduskunta ja hallitus neuvonantajineen. Niitä on vain vähän liian vähän. Meillä on energiavirasto ja Fingrid, joilla on paljon huippuasiantuntijoita ja ennustajia käytettävissä ongelmien ratkaisussa ja hyviä tuulia odottamassa.

Ukrainassa on sota. Hyökkääjät pommittavat sähkölaitokset, vesilaitokset ja koko infran. He pyrkivät tekemään elämän mahdottomaksi Ukrainassa. Meillä ei ole tietääkseni sotatilanne, mutta tuntuu välillä siltä, että jotkut pimeät voimat pyrkivät meillä ja Euroopassa sekä koko maailmassa tekemään elämän mahdottomaksi ahnehtiessaan kaiken itselleen.

Suomesta puuttuu enää arvausministeriö, joka arpomalla ratkaisisi suuret asiat. Kuten turvearvonta osoitti, oli vain huonoa onnea, että arpa ratkaisi väärin, turve ei uusiudu, mutta muissa pohjoismaissa uusiutuu. Löytyy myös muita esimerkkejä jossa lopputulos olisi voinut olla eri, kuten esimerkiksi Fortumin Caruna-kaupat, Uniper-kaupat ja Venäjän valloitus, Soneran kaupat Saksassa ja Turkin 4G-kaupat, Kemiran lannoitetehdaskaupat, Nokian myynti Microsoftille sekä paljon muita ratkaisuja. Näihin tapauksiin viitaten; arpomalla tulos olisi voinut olla meille edullisempi. Vedonlyönti sopisi myös hyvin toimenkuvaan; riittääkö sähkö huomenna, tuuleeko ylihuomenna, mikä on kuukauden keskilämpötila, pitääkö sähköjä katkoa ym.

Valitettavasti meillä on julkisen sektorin työntekijöitä vain noin kolmekymmentä prosenttia työvoimasta. Ehdottomasti pitäisi palkata lisää huippuasiantuntijoita. Esimerkiksi myös Sveitsissä on julkisen sektorin työntekijöitä vain noin kymmenen prosenttia työvoimasta ja huippuasiantuntijoista on tarvetta.

Ennen purjelaivat ja yhteiskunta olivat tuulesta riippuvaisia mutta tekniikan kehittyessä se loppui. Nyt yhteiskunta on hyvien päätösten seurauksena taas täysin tuuliriippuvainen. Meitä on noin 0,7 prosenttia maapallon asukkaista ja silti haluamme ratkaista maapallon kaikki ongelmat esimerkillämme. Maksoi mitä maksoi.

P.s. Väärillä ideologisilla päätöksillä on purettu ja puretaan edelleen suomitalon kivijalkaa. Tilanne on edesvastuuton ja vakava.

Markku Greggilä

Mustasaari