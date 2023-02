Vieläkö lisää veroja yrityksille?

Monen poliitikon kuningasajatus on listaamattomien yhtiöiden osinkoveron kiristäminen sekä työn sivukulujen siirtäminen yritysten maksettavaksi. Vedotaan tunteeseen, puhutaan oikeudenmukaisesta verotuksesta, aukkojen tilkitsemisestä, nostetaan esiin varakkaita suomalaisia ja väitetään heidän saavan osinkonsa ”verovapaasti.”

Onko väitteelle perusteita ja puheissa mitään järkeä? Ymmärtävätkö poliitikot mistä puhuvat, vai antavatko tahallaan asiasta väärän kuvan?

Osinkoverotuksesta tehdään yleisesti vääriä tulkintoja. Tilanteessa, jossa osakeyhtiö omistaa toisen osakeyhtiön osakkeita, on osinko säädetty verovapaaksi, (esim. holding- yhtiöt). Tällä estetään osingon kahdenkertainen verotus. Tämä on keskeisen tärkeä yritysten omistamiselle ja osakerahoituksen toimivuudelle. On sama saako osakkeenomistaja osingon pääyhtiöltä suoraan vai holding-yhtiön kautta, veroseuraamus on sama.