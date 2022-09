Vihreä siirtymä ja energian hinta

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen uhka. Suurin vaikuttaja on maapallon liiallinen väestönkasvu. Kasvavat päästöt ovat väestönkasvun seuraamus. Päästöjen tiedetään olevan haitallisia ilmastonmuutoksessa. Poliittisesti väestönkasvuun on vaikea vaikuttaa.

Päästöihin voidaan vaikuttaa ja tähän ovat päättäjämme EU:ssa sekä Suomessa kiihkeästi tarttuneet. Aihetta rummuttavat kaikki tiedotusvälineet ja aiheen ympärille on syntynyt vahvasti ideologisia yhden asian kansanliikkeitä. Aina kun johonkin muoti-ilmiöön poliitikot tarttuvat, ovat vaarana ylilyönnit ja voidaan mennä ojasta allikkoon.

Fossiiliset polttoaineet ovat merkittävä tekijä ja niiden käyttöä kaikki haluavat vähentää. Usein periaatteella mieluummin muut kuin minä.

Suomessa halutaan pelastaa maailma muidenkin puolesta ja päästötavoitteet on asetettu liian kunnianhimoisiksi. Olemme myös EU:n tasolla olleet edistämässä mm. ankarampaa verotusta ja sääntelyä. Julkisella vallalla ovat keinoina esimerkiksi verotus ja muu sääntely. Haitallisille energialähteille on asetettu korkeat verot ja haittamaksut.

Turve, joka on meille tärkeä kansallisvarallisuus, on ollut erityisen vainon kohteena ja sen käyttö on haluttu kokonaan lopettaa. Valtion tuella tuotantokoneita on romutettu ja turpeen noston ovat monet mm. Vapo lopettanut. Nyt varmaan taas valtion tuella on pakko elvyttää turpeen nosto takaisin.

Vaikka metsäteollisuus on Suomen tukijalka, hakkuita ja puun käyttöä samoin halutaan vähentää. Taitaa tämäkin ajattelu osoittautua vääräksi.

Liikenteen päästöjä halutaan vähentää. Polttoaineiden hinnat ovat huippukorkealla, hinta on pääosin veroa. ”City-päättäjät” eivät koe harvaan asuttujen alueitten liikkumistarvetta tärkeänä, heille kun korkean polttoainehinnan haitta on vähämerkityksellinen. Ratkaisuksi tarjotaan sähköautoja. Tämäkin ajattelu osoittautuu virheelliseksi. Työssä on käytävä ja tavaroita on kuljetettava koko Suomessa.

EU-maissa on ollut virhe luottaa Venäjän halpaan energiaan. Omaa ydin- ja muutakin sähkön tuotantoa on ajettu alas. Yksi ovela sääntelykeino on energiamarkkinat ja sähköpörssi. Sähkö on hyödyke, jota kaikki käyttävät ja sitä sääntelemällä voidaan vaikuttaa koko energiapakettiin.

Kalleimmalla energialla, eli nyt kaasulla, tuotettu sähkö määrää markkinasähkön hinnan. Verotuksella ja päästöoikeuksilla on arvioitu voitavan säädellä millä fossiilisella energialähteellä tuotettu sähkö on kulloinkin kalleinta, ja näin vähentää kyseisen energian käyttöä. Samalla edistetään uusiutuvan energian rakentamista ja käyttöä. Nämä ovat olleet vihreään siirtymään liittyviä pitkäaikaisia poliittisia ja ideologisia päätöksiä.

Sähkön hintakytkentä on siis täysin keinotekoinen ja olisi kyllä muutettavissa. Kytkentä kaasun hintaan myös palvelee Putinin tarkoitusperiä. Tämän kytkennän muuttaminen edellyttäisi päättäjillä takin kääntämistä ja virheiden myöntämisen. Tällaisia tekijöitä on energian hinnan määräytymisen taustalla.

Yritysten suojautuminen hintamuutoksiin toteutetaan usein johdannaismarkkinoilla. Näin poikkeavassa tilanteessa johdannaismarkkinat käyttäytyvät viime päivien uutisissa kerrotulla tavalla. Tämä edellyttää energiayhtiöiltä kymmenien miljardien vakuusmaksuja ja takuita. Tästäkään ei selvitä ilman veronmaksajien ja valtion tukea. Lopullinen tappio selviää ajallaan. Fortumin Uniper-johdannaistappiot noin 7 miljardia euroa, ovat jo realisoituneet.

Nyt on syntynyt täysin järjettömät seuraamukset. Polttoaineet ovat niin kalliita, että matkakulujen vuoksi pienituloisen ei enää kannata käydä töissä.

Sähkömarkkina on täysin sekaisin. Halvalla sähköä tuottavat yhtiöt tekevät valtavaa voittoa. Sähkön käyttäjät ovat ahdingossa. Valtio pyrkii verotuksen vippaskonsteilla ja valtavilla tulonsiirroilla avustamaan matkakuluissa, lämmitys- ja sähkölaskuissa kuluttajia ja jatkossa myös yrityksiä.

Päättäjien yksi ongelma sähköalalla on voittoa tuottamattomat ns. mankala-yhtiöt. Niiden tuottama sähkö välittyy kuluttajille paljon halvemmalla kuin markkinahintainen sähkö. Tältä osin järjestelmä ei tue päättäjien poliittisia ja ideologisia tavoitteita.

Tilanne on muodostunut täysin järjettömäksi. Järjestelyillä energian hinta on onnistuttu hilaamaan niin korkealle, että kansalaiset ja yritykset eivät selviä ilman tukia ja valtavia tulonsiirtoja. Kaikessa viisaudessa on tehty ylilyöntejä, jotka eivät toimi.

Edelleenkin vaikuttaa siltä, että virheitä ei korjata, vaan yritetään vippaskonsteilla paikata haitallisia seuraamuksia.

Putin on vauhdittanut huonoa kehitystä, mutta ei ole ongelman koko syy.

Juhani Viitala

Kauhava