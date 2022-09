Vihreä vai hirveä siirtymä?

Olipa tässä lehdessä erikoinen koko aukeaman kirjoitus Näin toimii sähköpörssin kylmä logiikka (4.9.). Olen opettunut 20 vuotta loogista ajattelua, mutta jutusta en sitä juurikaan löytänyt.

”En ole sellaista talousteoriaa nähnyt, että lisätarjonta nostaa hintaa, toteaa Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen tuulivoimakritiikistä.” Tuulivoiman kohdalla tuo ”logiikka” toimii myös toiseen suuntaan: En ole sellaista talousteoriaa nähnyt, etteikö tarjonnan äkillinen romahtaminen nostaisi hintoja, varsinkin sähköpörssissä. Sen voi Ruusunen todeta päivittäin oman firmansa hienoilta verkkosivuilta.

Tuulivoima on sähköverkon häirikkö, joka heiluttelee hintoja nollasta taivaisiin ja jota siedetään vihreän siirtymän airueena jostain syystä äärimmäisyyksiin saakka.

Jos ydinvoimala putoaa verkosta, siitä kerrotaan Yleisradion pääuutisissa. Koko tuulivoimatuotanto putoaa verkosta aina tyynellä ilmalla, eikä kukaan korvaansa loksauta. Loogista?

Toimittaja kirjoittaa, että ”juuri tuulivoiman rakentaminen tuo Suomen pois vaikeuksista”. Millähän logiikalla?

Suomessa on nyt tuulivoimakapasiteettia yli 3 000 MW, mutta vuosikymmenen lopussa sitä arvellaan olevan reippaasti yli 5 000 MW. Näin syyskesällä Suomen kulutus on 8 000 MW, ja ydinvoimaakin tulee 3 000 MW:n teholla ja lisää on luvassa. Kaikki hyvin siis, kunhan tuulivoimaa saadaan lisää? Ei todellakaan!

Tällä hetkellä (4.9.) tuulivoimaa saadaan 600 MW:n teholla, vaikka kapasiteetti on yli 3 000 MW. Tuulivoimaa tulee, kun sattuu tu(u)lemaan. Täysi kapasiteetti toteutuu vain erittäin suotuisilla tuulilla. Ei sellaisen varaan voi omavaraisuutta laskea, koska sähköä tarvitaan aina ja paljon tarvitaankin varsinkin tyynellä pakkasilmalla. Elämme jo nyt Ruotsin vesivoiman varassa.

Jutussa oli myös Fingridin värikkäät kuvat sähkön riittävyydestä ensi talvena. Perustuotantoa on 10 700 MW. Mitään erittelyä siitä ei jostain kumman syystä ole. Epäilen syyksi sen, että ei haluta kertoa, paljonko tuulivoimaa on laskettu ”perustuotannoksi”, mitä se ei ole ailahtelevuutensa vuoksi vähimmässäkään määrin.

Edesmennyt arvostettu professori ja Rooman Klubin kunniajäsen Pentti Malaska ei laajoissa energiatutkimuksissaan laskenut ailahtelevaa tuulivoimaa edes tuotantokapasiteetiksi, vaan negatiiviseksi kulutukseksi. Nyt se on jo muka perustuotantoa. Propagandaa logiikan sijasta!

Meitä sumutetaan olemattomalla logiikalla vakavassa asiassa. Osaan arvata, mitä siitä seuraa. Kun hallitsematonta tuulivoimaa on saatu niin paljon, että sen kanssa ollaan kriisissä, aletaan vaatia sumeaa vetytaloutta apuun, jotta tuulisähkö voitaisiin saada varastoimalla käyttökelpoiseksi. Niitä miljardeja ei maksa tuulivoimateollisuus, vaan veronmaksajat, nykyiset tai tulevat. Se on hirveä siirtymä!

Kalevi Kataja

tuulivoimapioneerin poika

Hyllykallio