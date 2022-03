Viljelijöiden ahdinkoon saatava apua

Maatalouden kannattavuuskehitys on jo pitkään ollut heikkoa. Akuutti sähkön, polttonesteiden ja lannoitteiden sekä muiden tuotantopanosten hinnannousu on nostanut kustannuksia, mutta tuottajahinnoissa se ei näy. Monilla tiloilla kustannuskriisi on akuutti.

Maatalouden kustannuskriisin, samoin kuin ilmasto- ja ympäristötoimien taustalla on sekä EU:n että kotimaisen maatalouspolitiikan ohjausvaikutus.

EU:n laajuinen kilpailu maataloustuotteiden markkinoilla on johtanut tuotannon tehostamiseen ja tilakokojen kasvuun sekä painanut tuottajahintoja alas.

Vaikka Suomen omavaraisuus on eurooppalaisittain korkeahko, on maataloutemme hyvin riippuvainen Suomen ulkopuolisista tuotantopanoksista, kuten polttoaineista, lannoitteista ja teknologiasta.

Näiden ulkopuolisten panosten saatavuus on kiinni meriliikenteen sujuvuudesta, joka voi olla kriisitilanteessa nopeasti uhattuna. Lisäksi viljan varmuusvarastoja on viimeisen kymmenen vuoden aikana ajettu alas.

Nyt voi olla viimeinen aika varautua.

Suomen on pyrittävä proaktiivisempaan vaikuttamiseen myös Euroopan unionin sisällä. Siksi myös EU:n yhteisestä maatalouspolitiikasta on aika keskustella jo nyt.

Kansallisen ja alueellisen omavaraisuuden vahvistaminen, maatalouden innovaatiotoiminnan tukeminen sekä ympäristön-, maaperän-, ilmaston ja eläinsuojelun kehittäminen ja antibioottien käytön vähentäminen koko EU:n alueella on kaikkien maiden ja kansalaisten yhteinen etu.

Pohjanmaan alue on ollut kautta aikojen viljelysaluetta ja maanviljelys on tuottanut monille elannon, aikooko hallitus ajaa tämä tärkeän elinkeinon alas?

Kristillisdemokraatit Pohjanmaan piirihallitus