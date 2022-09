Villiä menoa kaukaa katsottuna

Tällä otsikolla kirjoitti emeritusprofessori Timo Airaksinen Ilkka-Pohjalaisessa tiistaina 30. elokuuta.

Hän kirjoitti: ”Pahimmat ongelmat johtuvat suomalaisen poliittisen ja taloudellisen eliitin tyhmyydestä yhdistettynä valehteluun.”

Hän viittaa kaukaa ja kierrellen, että syynä on ”vihreä siirtymä” ja suoraan, että saksalainen vihervasemmisto ja USA:n konservatiivit ovat löytäneet yhteisen kielen ja kytkevät nämä Putinin sotaan.

Mutta millä perusteella, sitä hän ei sano.

Onko filosofisella perusteella vihreä liike totalitaristinen liike? Kuitenkin vihreän liikkeen kasvot ovat edelleen suuren yleisön eli äänestäjäkunnan silmissä puhtoiset, vaikka me ennustetusti tunnemme sen ensi talvena nahoissamme ja rahoissamme.

Meidän tavallisten tyhmien äänestäjien on pakko tajuta tämä, ettemme äänestäisi tyhmiä poliitikkoja valtaan ja ettei korkeakoulumme enää kouluttaisi enempää tyhmiä asiantuntijoita taloustieteilijöiden lisäksi.

Että tältä säästyisimme, niin on saatava lisää tietoa esimerkiksi professori Timo Airaksisen selvittämänä

Putinin kollektivismin me jotenkin ymmärrämme ja Ylen kasvattamina Trumpin konservatiivisuuden, mutta kuinka tämä liittyy vihreän liikkeen totalitaristisuuteen? Sitä on suuren yleisön vaikea käsittää, koska vihreällä liikkeellä on edelleen kannatusta.

Filosofi Ayn Rand sanoo: ”Totalitaristisen filosofian leviäminen on kaikkein suurin uhka ihmiskunnalle ja sivistykselle, siksi meidän täytyy ymmärtää sitä, voidaksemme taistella sitä vastaan.”

Lopuksi lausun kiitokset professori Airaksiselle siksi, että hän on ainoa lukemani kirjoittaja, joka on rohjennut ottaa vihreän liikkeen tarkasteluun mediassa ja syylliseksi nykyisiin ja ehkä tuleviinkin vaikeuksiin Suomessa, joka on osallisena EU:ssa, sen ”vihreässä siirtymässä”.

Eino Wiitalähdet

Isojoki