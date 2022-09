Virkamiehen valta ja vastuu

Vasabladetin pääkirjoituksessa (8.9. 2022) Viveca Dahl nosti kissan pöydälle kysyessään olisiko syytä tutkia, miten Vaasan kaupungin virkamiehet toimivat kohdatessaan erilaisten yrittäjien tarmokkaat yhteydenotot hankkeittensa edistämiseksi.

Harva yrittäjä on yltänyt terävimpään kärkeen kaupungin luottamushenkilöorganisaatossa kuten Tommi Mäki, jonka bisnekset lähtivät nousukiitoon kaupunginvaltuustopaikan ja kulttuuri- ja liikuntalautakunnan varapuheenjohtajuuden myötä.

Kevään 2018 aikana hän sai virkamiespäätöksinä sopimukset Kuntsin modernin taiteen museon kahvilanpidosta ja terassista, kymmenvuotisen maanvuokrasopimuksen Sisäsatamaan. Tilapäisen rakennusluvan myönsi rakennus- ja ympäristölautakunnalta kahdeksi vuodeksi.

Asemakaavaa ei ole eikä poikkeuslupaa terassille haettu, joten kaupunkilaisille ja myös kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäsenille terassin ilmestyminen museon kylkeen oli yllätys.

Myöhemmät tapahtumat valottavat Viveca Dahlin esittämän kysymyksen tärkeyttä.

Miten virkamies voi toiminnassaan turvata puolueettomuutensa, kun korkeassa asemassa oleva kaupungin luottamushenkilö lähestyy bisnesideoineen, varsinkin kun yrittäjän hanke kytkeytyy kaupungin omaan toimintaan ja – kuten tässä tapauksessa – käyttää museon tiloja, varusteita ja imagoa.

Yrittäjien tasapuolisen kohtelun ja demokratian kannalta on otettava huomioon, että Vaasassa virkamiehille on siirretty laajasti päätösvaltaa. Valmistelu ei ole julkista ja virkamiespäätökset tulevat näkyviin vasta kun hanke on jo toteutunut.

Luottamushenkilöille virkamiesten päätökset tulevat luettelonomaisesti tietoon viipeellä ja hyvin harvoin ne herättävät päättäjissä edes kysymyksiä.

Sirpa Sainio (vas.)

kulttuurijaoston puheenjohtaja

Vaasa