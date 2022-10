Maassamme on jo pitkään ahdettu kansalaisia puoliväkisin maaseudulta kaupunkien nukkumasiiloihin. Monella tulijoista on ollut mukanaan esi-isien vaivalla hankkimaa omaisuutta. Se sijoitetaan muuton yhteydessä ylihintaiseen kopperoon. Kaupungit kerskuvat muuttovoitolla. Ei kai tuota moittia voi. Monen on pakko mennä palvelujen perässä.

Osa noista muuttajista alkaa kuitenkin pian neuvoa, kuinka maaseudulle jääneiden pitäisi maaseutua jatkossa hoitaa. Metsiä ei saisi hakata, ei varsinkaan aukkohakkuilla. Soita ei saa hyödyntää, vaikka niissä makaa valtavat energiavarat. Turvepeltoja vaaditaan ennallistettaviksi. Ruohoa syövien kotieläinten hoitamista tulisi vähentää. Hiiltä pitäisi sitoa joka paikkaan. Tehokas ruoan tuotanto on syntiä. Ynnä muuta, lista on pitkä ja maaseutueläjän mielestä älytön.

Tuon opastuksen ja selvien vaatimusten syynä sanotaan olevan luontoarvojen säilyttäminen.

Kaupunkilainen hakee luonnosta kovasti kaipaamaansa mielenrauhaa ja lepoa. Sitä kuulemma saa etenkin silloin, kun luonto pannaan jämähtämään sellaiseen kuntoon kuin kaupunkilainen haluaa.

Mannerheimintiellä makaamisen uskovat jotkut olevan tehokas ase noissa pyrkimyksissä.

Voisiko jatkossa toivoa, että cityvihreät keskittyisivät jatkossa kaupunkielon olojen parantamiseen? Sarkaa luulisi siinäkin riittävän.

Tiukkaan kansoitettu yhdyskunta vaikuttaa synnyttävän ongelmia aivan riittävästi. Luulisi tuossa asiantuntemukselle olevan käyttöä.

Sitä asiantuntemusta tuntuvat kaupunkiolot synnyttävän asiassa kuin asiassa. Kun kaupunkiolot saadaan viihtyisiksi, ei tarvitsisi joka välissä ryhtyä mestaroimaan maaseutueläjien puuhia.

Monet luontoarvojen perään mankujat valittavat heti toisaalle kääntyessään elintarvikkeiden korkeista hinnoista. Maaseudun tukeminen pitää lopettaa. Se kuulemma tulee kalliiksi kaupunkilaisille. Harva tuntuu ymmärtävän, että ruoan hinta moninkertaistuisi ilman tukia.

Energiasta on tullut kallista. Se johtuu siitä, että Suomen ei anneta hyödyntää turvevarojaan. Jotkut ovat päättäneet, että maakaasu on uusiutuva luonnonvara, mutta turve ei. Nyt epäillään jo puunpolton ympäristöystävällisyyttä. Epäilyt ovat taatusti siinneet kerrostalossa, jonka töpseleistä on virtaa aina tullut.

Ellei joukkoja johdeta edestäpäin, ei tuloksia tule. Ukrainan sotakin on sen taas todistanut. Ympäristöasioista päättämään ei voi kelpuuttaa pelkästään kaupunkilaisia. Todellinen, kokemukseen ja realismiin perustuva ympäristöseikkojen asiantuntemus löytyy maaseudulta.

Jussi Knuuttila

Seinäjoki