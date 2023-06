Wasa Station on esimerkki tyhmyyden kasautumisesta

Wasa Station (mikä typerä nimi) on jälleen tapetilla (I-P 7.6.). Sijoittajia ei tunnu tuohon idioottimaiseen hankkeeseen (onneksi) edelleenkään löytyvän. YIT:n aluepäällikkö Snellman haluaa, että löytyisi joku taho tai yritys kolmeen rooliin: rahoittajaksi, omistajaksi ja vuokranantajaksi. Sopii yrittää, ei taida löytyä. Ja sanon saman tien, ettei kaupungin missään tapauksessa pidä lupautua vuokralaiseksi, kuten kaupunginhallitus haaveilee.

Jutun mukaan Maria Tolppanen, joka tätä hanketta on ajanut kuin käärmettä pyssyyn, on todennut lehdelle viime viikolla, että kaupunki ei pysty hanketta rahoittamaan. Voin vain todeta, että kylläpä kesti… Se on ollut aivan selvää jo vuosia sitten sellaiselle, joka ymmärtää taloudellisia realiteetteja ja osaa laskea. Tolppaselta (ja muiltakin päättäjiltä, kuten Häyry, Strand ym.) tämän ymmärtämiseen meni vuosikausia. Ei pitäisi päättää asioista, joita ei hallitse.

Olen kirjoittanut tätä hanketta vastaan (enkä ole ainoa) jo alkumetreiltä saakka ja yrittänyt kertoa päättäjille alusta asti, että Vaasan rahat eivät tule riittämään ja ettei tällaisessa hankkeessa ole mitään järkeä. Minua on moitittu mm. edistyksen jarruksi jne. kirjoitusteni johdosta. Pitäisikö nyt sanoa, että ”mitäs minä sanoin”? No, en viitsi...

Koko tämä hanke on Vaasan kokoisessa kaupungissa esimerkki tyhmyyden kasautumisesta. Lähdetään vain haaveilemaan ”hienosta” maamerkistä, kulttuurin kehdosta, kauppakeskuksesta jne. Uhrataan vuosia aikaa, veronmaksajien rahaa ja työtä suunnitelmaan eikä välitetä taloudellisista tosiasioista. Köyhällä ja kutistuvalla Vaasalla ei alun perinkään ollut resursseja tähän. Mutta kun päättäjillemme on lusikalla annettu, ei voi kauhalla vaatia… Ja tästä fiaskosta ei kannata yrittää syyttää covid-pandemiaa tai Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Nyt kun Wasa Station toivottavasti vetelee viimeisiään, olisi myös syytä lopettaa tämä ihan turha tekohengitys ”potilaalle”. Jutussa mainittu ”uusi suunta” hyvinvoinnista jne. on joutavaa löpinää, jolla koetetaan vain peitellä sitä tosiasiaa, että aikaa ja rahaa on hassattu turhuuteen. Kaupunginhallitus: Tehkää nyt kerrankin rohkea päätös ja haudatkaa tämä läpipöhkö projekti!

Wärtsilältä vapautuvalla alueella on jo valmiiksi seiniä pystyssä, sinne voi hyvin suunnitella realistisen musiikkitalon sikäli kun sitä oikeasti tarvitaan. Ja taas ennen kuin joku kukkahattuhenkilö (ei varmaan enää saa sanoa -täti) huutaa ”kulttuurivastainen!!!!”, niin sanon, että en ole. Mutta järkeä pitää käyttää vaikka siellä kukkahatun alla olisikin pikkusormi niin fiinisti pystyssä kahvia juodessa.

Kai Luoma (kaupunginvaltuutettu, kok.) kirjoittaa aiheesta Mielipiteet-sivulla 10.6. Vaikuttaa siltä, että kokoomustakin on asiassa viety vuosien mittaan kuin kuoriämpäriä.

Luoman esittämiin kysymyksiin olisi kokoomuksenkin valtuutettujen kannattanut jo paljon aikaisemmin vaatia vastauksia ja faktoja tämän projektin ajajilta. Mutta se ryhmäkuri…

Kannattaa aina muistaa, ettei ole tyhmiä kysymyksiä, on vain tyhmiä vastauksia.

Henrik Gräsbeck

Vaasa