Yhteiskuntaväkivalta vs. yksilöväkivalta

Olemme toistuvasti nähneet täällä koti-Suomessamme yksilöväkivallan kasvot. Vaikka emme ole lännen ykkösmaan tasolla katu-, koti- ja koulusurmissa, sama suunta on meilläkin. Tuliaseita on helpohkosti tarjolla meilläkin ”niiden väärään käyttöön”. Puhumattakaan teräaseiden saatavuuteen.

Puukkojunkkarimaa Suomessa kodeissa, huvipaikoissa ja katutasolla tapahtuu joukkosurmatöitä yhden yksilön toimesta. USA:ssa koettiin 20 ihmisen joukkosurma nyt toukokuun lopussa. Vastaavanlaisia surmatöitä on koettu suomalaiskouluissa ja taannoin Norjan hirmuisessa aatteellisessa asesurmassa kymmenien nuorten ihmisten saadessa surmansa poliittis-ideologisen kiihkoilijan tartuttua tuliaseeseen.

Meillä Suomessa koettiin yhden yksilön väkivaltakäytöksenä kymmenien nuorten surma oppilaitoksissa Jokelassa ja Kauhajoella vuosituhannen taitteessa.

Mistä eri syistä kumpusivat meidän joukkosurmamme?

Yhteiskunnallisen valtiollisen väkivallan hirmuteosta on maanosassamme tuore esimerkki Ukraina. Täysin käsittämättömään diktatoriseen väkivaltaan syyllistyi itäinen suurvalta.

Oliko sotaan lähtö rauhanomaista Ukrainaa vastaan ns. yhden miehen mielettömyyden purkausta? Tuhansia viattomia siviileitä sotauhreina on Ukrainassa tullut Venäjän Putinin hallinnon hyökättyä naapurimaahansa.

Mitkä on tuon verisen ja materiaalisesti tuhoisan hyökkäyksen taustamotiivit? Sotatutkijain ja historioitsijain tärkeitä raportteja on saatava. Koskaan sotaan lähtö ei ole ihannetoimi missään, vaikka julmasti alistettujen joukkovastaiskut ja puolustautumiset ovat usein ymmärrettävissä. Sotaoikeuksilla ja siviilituomareilla piisaa selvitettävää. Ihminen on ihmiselle susi, lausuivat jo vuosituhannet sitten muinaiset Rooman vallan viisaat sattuvasti.

Mitä ratkaisuja rauhantilan Ukrainaan saamiseksi tarvitaan?

Mielettömän hyökkääjän pysäyttämiseksi pakotetoimilla on yritetty laihoin tuloksin. Putinin surmaaminenko? Se tuskin ratkaisee koko asiaa. Venäjän aseellinen pysäyttäminenkö esimerkiksi USA:n ja/tai Naton toimesta? Suursodan ja ydinaseiden käyttökynnys madaltuisi välittömästi, uskallan väittää.

Pitkä rauhankausi on ilmiselvästi katkeamassa Euroopassa. YK ym. rauhanjärjestöt on olleet liki toimettomia sivustakatsojia. Valtiohuliganistin pysäytys on vaikeaa, eikä aseellista katuväkivaltaakaan täällä länsimaissa ole kyetty lopettamaan. Se pahenee yhä saaden uusia muotoja yksilötekoina, kuten syyttömiin sivullisiin kohdistuvat katutappelut ja ryöstöt kertovat arkisin.

Jouko Pesonen

Alajärvi