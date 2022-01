Yhteistyö järjestöjen kanssa tekee vahvemman terveyspäättäjän

Aluevaalit lähestyvät ja vaalipäivänä 23.1. Etelä-Pohjanmaan 59 aluevaltuutettua ovat selvillä. Tulevat valtuutetut vastaavat aluevaltuustossa meidän jokaisen arkea koskevista asioista: sosiaali- ja terveyspalveluistamme sekä pelastustoimestamme.

Sote-järjestämislakiin on kirjattu, että hyvinvointialueen on tehtävä yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa, ja edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. On tärkeää, että valtuutettu itse näkee ja ymmärtää järjestöjen merkityksen ja mahdollisuudet hyvinvoinnin rakentajina hyvinvointialueella. Järjestöjen roolina on muun muassa parantaa asukkaiden mahdollisuutta osallistua palveluiden kehittämiseen ja toimia julkisten palveluiden rinnalla siten, että järjestöjen matalan kynnyksen tuki, apu, neuvonta ja ohjaus nivotaan tiiviisti osaksi alueen palvelukokonaisuuksia.

Alueellisena sydänjärjestönä odotamme innokkaana yhteistyötä tulevien aluevaltuutettujen kanssa, joiden uskomme pyrkivän vahvistamaan itselleen vahvan terveyspäättäjän roolin Etelä-Pohjanmaalla. Tuemme heitä osaltamme laaja-alaisen yhteistyöverkoston rakentamisessa alueella toimivien sosiaali- ja terveysjärjestöjen kanssa. Aktiivisen paikallisen sydänyhdistystoiminnan avulla tuomme yhteistyöhön mukaan ymmärryksen ihmisten arjesta ja heidän äänensä. Tarjoamme pitkän kokemuksemme toiminnastamme terveydenhuollon osana esimerkiksi lapsiperheisiin, sairauksien hoitoon ja ikääntyneiden tukeen liittyvissä asioissa.

Järjestöissä olevaa osaamista, asiantuntemusta ja tukea ei ole viisasta jättää hyödyntämättä. Järjestöjen toiminta on ensiarvoisen tärkeää julkisten palveluiden rinnalla ja keskeinen osa sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamista. Ilman järjestöjä moni ihminen jäisi vaille tarvitsemaansa apua. Järjestöt ovat valmiita yhteistyöhön.

Heidi Karjanlahti

kehittämispäällikkö

Sydän-Suomen alue ry, Sydänliitto