Yhteistyössä on voimaa – tässä eräs ratkaisu

Monet lapset ja nuoret voivat nyt pahoin, eikä syy ole yksin koronan. Taustalla on päihteiden käyttöä, masennusta, vaikeita kotioloja, koulun kanssa vaikeuksia, kiusaamista ja niin edelleen.

Keskustelin erään käytännön sosiaaliohjauksen ammattilaisen ja lehtorin kanssa. Hän kertoi innostuneesti kokemuksistaan eräässä kaupungissa, jossa on erityistä apua tarvitsevien koululaisten ja opiskelijoiden ongelmiin hyödynnetty yhdessä tekemistä kaupungin ja seurakunnan kesken.

Kyseisessä kaupungissa seurakunnan erityisnuorisotyöntekijä vastaa muun muassa seurakunnan moottoripajatoiminnasta. Erityisesti ne nuoret, joilla on ongelmia koulutyössä, ovat hyötyneet tästä pajatoiminnasta kovasti.

Pajassa tehdään yksilö- ja ryhmätöitä. Sekä yhteisön, että omia autoja, mopoja ja toisten autoja nuoret ovat kunnostaneet enemmän kuin innoissaan. Aina on jokin tavoitteellinen projekti meneillään. Syksyisin ja keväisin pajassa järjestetään renkaidenvaihtoviikkoja, jolloin nuoret vaihtavat ohjaajien avustuksella renkaita asiakkaiden autoihin.

Hyöty ja huvi toimivat rinnakkain. Yhdessä kunnostetuilla kulkuneuvoilla on käyty ajamassa vauhtipuistoissa ja osallistuttu valtakunnallisiin pajojen välisiin kilpailuihin.

Pajatoiminta on osallistuville nuorille myös palkkio onnistuneesti suoritetusta koulutyöstä. Pajalle pääsee, kun hommat koulussa on hoidettu sovitusti. Pajalla on selvät säännöt ja niistä pidetään kiinni. Erityisnuorisotyöntekijän johdolla pajalla keskustellaan erilaisista ajankohtaisista teemoista. Erityisen paljon ohjaaja kuuntelee, mitä nuorilla on mielen päällä.

Apuohjaajina häärii aikuistuneita pajanuoria. He palaavat pajaan enemmän kuin mielellään.

Seurakunnan moottoripaja ei ole ainut toimintamuoto. Apua tarvitseville nuorille on tarjolla myös tallitoimintaa. Hevosen kanssa toimiminen on monen nuoren kohdalla ollut ratkaisevaa elämän uudelle suunnalle.

Myös mediapaja ja pelitila mahdollistavat nuorille kokemuksia taustoista huolimatta.

Ohjaajat tekevät yhteistyötä monialaisesti esimerkiksi koulun, lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian kanssa. Moottoripajalle nuoret ohjautuvat näiden tahojen lähettämänä. Ohjaajat tekevät paljon myös yksilöohjausta ryhmäohjauksen rinnalla.

Tiedän kokemuksesta, että muissakaan kaupungeissa tai kunnissa pajatoiminta ei ole vierasta. Seurakunta ja kirkko ovat olleet merkittävä vaikuttaja muun muassa kansamme lukutaidon kehittäjänä autonomian ajoilta asti.

Nyt ne voivat olla myös merkittävä resurssitekijä uusilla hyvinvointialueilla. Uusia yhteistyömuotoja on rohkeasti etsittävä lasten ja nuorten parhaaksi. Lasten ja nuorten hyvinvointiin kannattaa nyt satsata yhteistyötä tekemällä monien tahojen kanssa.

Liisa Kivioja

KT

Kokkola