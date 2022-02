Ylen yksipuolinen ja harhaanjohtava tv-sarja

Ylellä joulukuussa esitetyn kahdeksanosaisen tv-sarjan ”Kylmän sodan Suomi” otsikoi HS (27.12.2021) olleen ”Pätevä katsaus Suomen häpeälliseen historiaan”. Lehti oli luokitellut artikkelin dokumenttina ja kirjoittaja piti sitä erityisen suositeltavana kaikille alle 50-vuotiaille.

Artikkeli oli ylistys ohjelmalle vailla minkäänlaista kritiikkiä. Lainaus artikkelista: ”Koko maa oli ainakin vähän rähmällään. Poikkeuksen teki pieni vähemmistö, joka äänesti niitä poliitikkoja, jotka uskalsivat sanoa asiat niin kuin ne olivat. Näihin kuuluivat Georg C. Ehrnrooth (perustuslaillinen kp.) ja Tuure Junnila (kok.). Heistä enimmäkseen vaiettiin, urakehitys estettiin. Sarjan mukaan tämä onkin suomettumisen ehkä häpeällisin perintö: fiksujen ja älykkäiden ihmisten sulkeminen pois yhteiskunnallisesta keskustelusta.”

Absurdia selittelyä! Se, jos mikään, on häpeällistä.

HS:ssa on 29.1.2022 VTT, historiantutkija Veli-Pekka Leppäsen mielipidekirjoitus otsikolla ”Kiihkoton tutkimustyö avaa kylmän sodan aikaa”, jossa hän käsittelee ko. tv-sarjaa. Ote siitä: ”Otsikko lupasi paneutua Suomen paikkaan kylmässä sodassa, siis kiikkerään puolueettomuuteen, jota eriskummallinen idänsuhde yya-sopimuksineen varjosti. Yksi puute on selvä. Tv-sarjan alettua odoteltiin, että kohta sanovat sanansa hekin, jotka operoivat kylmän sodan arimmilla areenoilla: ulkoministeriön poliittisen osaston porukka, nämä idänpolitiikan työjuhdat. He jotka kylmän sodan loppuun asti varjelivat integriteettiämme.”

”Jaakko Iloniemi, Klaus Törnudd, Keijo Korhonen, Pekka J. Korvenheimo, Jaakko Blomberg, Arto Mansala, nuoremmista René Nyberg – avaintodistajia kaikki. Kenraali Jaakko Valtasesta puhumattakaan. Montaako näistä nuorallakävelijöistä haastateltiin? Ei yhtäkään. Suuri kömmähdys, että kylmän sodan kylmähermoisimmat asiantuntijamme jätettiin syrjään. Pitkän ajan kommunikea vääntöjen osaajat ja torjunta taistelijat eivät kelvanneet. Sen sijaan idänpolitiikan nyansseja erittelivät vuolaasti esimerkiksi näyttelijä ja viihdetaiteilija. Idänsuhteiden kova ydin mureni paikoin farssiksi asti.”

Edellä olevan perusteella pitää kysyä mikä on Ylen motiivi tuottaa näin ala-arvoista journalismia? Onko se kenties Nato?

Yleltä on oikeus ja kohtuus vaatia tutkittua tietoa, jota on tältä kylmän sodan ajalta kattavasti VTT Pekka Visurin kirjoittamassa ”Suomi kylmässä sodassa” vuodelta 2006.

Kirja on suositeltavaa luettavaa kaikille suomalaisille ja varsinkin sellaisille, joiden ”levylautasella neula on juuttunut tunkkaiselle ja pimeälle 1970-luvulle” sekä tietysti HS:n artikkelin kirjoittaneelle Pekka Torviselle.

Risto Kuivaniemi

Lappeenranta / Ilmajoki