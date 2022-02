Ylipäällikkö, kapt.res. Sauli Niinistö

Aikoinaan Tarja Halonen ei esittänyt Sauli Niinistölle majurin sotilasarvoa: ”Sano sille sun kaverillesi, että näihin hommiin pääsee alemmillakin sotilasarvoilla”, nästäsi Halonen. Puolustusministeri Antti Kaikkonen, kapt.res., onko korjauksen aika?

Pekka Haavistoko, sivari puolustusvoimien ylipäällikkö? Ei mitään sotilasarvoa. Mahdoton ajatuksenakin. Niin, voihan hän suorittaa armeijakoulutuksen kirjekurssina.

Olavi Rehn, kapteeni res., Suomen Pankin pääjohtaja, kuin oli Mauno Koivistokin. On näillä näkymillä varteenotettava presidenttiehdokas.

On suomalaisten onni, että meillä on ollut varsinkin vaikeina aikoina päteviä ja päättäväisiä meidän suomalaisten itsenäisyydestä ja eduista huolehtivia ja vaalivia presidenttejä. Sauli Niinistön seuraaja on jo historiallisestikin paljon vartijana. Hänen ansiolistallaan pitää olla Suomen ulkopolitiikan ja kansainvälisen politiikan tuntemusta ja kokemusta. Uskon, että kyllä tulevista ehdokkaista sellaiset ominaisuudet omaava löytyy. Noviisit, älkää vaivautuko.

Seppo Katila

kapt.res.

Törnävä, Seinäjoki