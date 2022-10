Ylivelkaantumisen ongelma

Kasvava velkaantuminen on yhä suurempi yhteiskunnallinen ongelma.

Suomessa oli Tilastokeskuksen mukaan ulosottovelallisia vuoden 2021 lopussa noin 284 000, mikä oli 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhdistetty ulosottovelka oli 6,4 miljardia euroa.

Lisäksi laskennallisen köyhyysrajan tuntumassa elää Suomessa lähes 900 000 ihmistä, jotka eivät tahdo tulla toimeen palkallaan.

Ulosoton suojaosuuden tarkoitus on turvata ulosottovelalliselle riittävä toimeentulo, mutta nykyinen suojaosuuden taso on velallista kohtaan armoton, eikä rahaa jää elämiseen voudin otettua oman osansa. Riittävän toimeentulon lisäksi suojaosuuksissa on kyse kannustinloukusta. Ulosottovelallisen ei kannata edes ottaa tietyissä tilanteissa työtä vastaan tai jatkaa työssäkäyntiä.

Suojaosuutta nostamalla tai korkojen osuutta pienentämällä saadaan velallisen velka pienenemään ja kaiken työn vastaanottaminen velalliselle kannattavaksi.

Hintojen nousu iskee nyt rajusti jo keskituloistenkin kukkaroon.

Jouni Vallin (ps.)

Kurikan Jurva