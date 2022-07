Yritysten tulevaisuus on kansainvälisissä osaajissa

Eteläpohjalaisilla yrityksillä on tarve löytää osaavaa työvoimaa ja alueella jo olevilla kansainvälisillä opiskelijoilla ja osaajilla on tarve löytää harjoittelu- ja työpaikkoja. Tämä on mielestäni hieno mahdollisuus molemmille tahoille, kun saadaan tarve ja tarjonta yhdistettyä.

Maakunnan monet oppilaitokset ovat tehneet hyvää työtä houkutellessaan kansainvälisiä opiskelijoita Etelä-Pohjanmaalle. Oppilaitoksilla on projekteja, joiden työntekijät kehittävät opiskelijoiden ja työnantajien kohtaamisia sekä prosesseja auttamaan niin yrityksiä kuin potentiaalisia työntekijöitäkin.

Yksi erittäin hyvä malli on Seinäjoen Ammattikorkeakoulun projektissa kehitetty Talent Hub -verkostomainen toimintamalli, jossa on mm. matalan kynnyksen yritysvierailuja. Näiden aikana potentiaaliset työharjoittelijat tai työntekijät viettävät muutaman päivän yrityksessä ilman velvoitetta tai sopimuksia. Tällä tavalla yritys saa paremman käsityksen hakijoista kuin pelkkien hakupapereiden perusteella ja voi sen jälkeen päättää saadaanko vaikka työharjoittelupaikka järjestymään.

Yritysten kannattaa hyödyntää näitä hyviä malleja nykyistä enemmän. Niiden kautta saamme maakuntaan uusia ihmisiä ja uudet ihmiset luovat kysyntää uusille palveluille. Positiivinen kierre on siis valmis. Joten, jos juuri teillä tarvitaan lisää osaajia, niin ota yhteyttä Seamk:iin tai lähimpään oppilaitokseen.

Kunnilla on myös mahdollisuus parantaa omaa osuuttaan asiassa. Olin nimittäin hiljattain mukana seminaarissa, jossa keskusteltiin kansainvälisten osaajien tulevaisuudesta Etelä-Pohjanmaalla.

Selvää on, että alueen kaikki kunnat ja kaupungithan toivovat lisää asukkaita. Seminaarin keskusteluissa tuli esille, että osa kunnista on vakinaistanut maahanmuuttokoordinaattorin tehtävän ja osa on organisoinut tämän projektiluonteisesti.

Kun kunnan tavoite on saada lisää asukkaita myös kansainvälisistä osaajista, niin maahanmuuttokoordinaattorin tehtävän tulee olla kunnalle niin tärkeä, että tehtävä on vakituinen, eikä riippuvainen toistuvasti haettavista projektirahoista. Selkeä priorisoinnin paikka monessa kunnassa, vai mitä?

Tomi Kohtanen

toimitusjohtaja

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari