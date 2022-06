Yritysten voitava hoitaa viranomaisasiansa verkossa

Pk-yrityksistä 60 prosenttia hoitaa viranomaisasiansa mieluiten digitaalisessa verkkopalvelussa, kertoo tuore Yrittäjägallup. Sähköpostitse asioi mieluiten joka viides ja puhelimitse joka kymmenes yritys. Käyntiä asiakaspalvelupisteessä suosii vain muutama prosentti yrityksistä.

Yrittäjät käyttävät paljon esimerkiksi verottajan ja Patentti- ja rekisterihallituksen digipalveluita. Myös kunta- ja aluehallinto ovat hiljan vieneet yrityspalveluitaan verkkoon. Silti edelleen vain noin puolet yrityksistä arvioi, että voi hoitaa kaikki tai lähes kaikki viranomaisasiansa verkkopalveluissa.

Verkkopalveluiden suosiolle on syynsä. Verkossa asiointiin kuluu yritysten mielestä vähemmän rahaa, aikaa ja vaivaa.

Kaikki yrittäjät eivät kulje verkossa ketterästi. Palveluiden sujuvuuteen ja selkokielisyyteen on panostettava ja ne on suunniteltava yrittäjälähtöisesti. Neuvontaa on myös tarvittaessa saatava. Tuen tarve voi liittyä hoidettavaan asiaan tai käytettävään palveluun.

Yritykset myös odottavat, että viranomaisten keskinäistä tiedonkulkua parannetaan. Yritykseltä on kysyttävä sama tieto vain kerran. Viranomaisten on käsiteltävä lupa- ja muut asiat automatisoidusti aina, kun se on mahdollista ja oikeusturvan toteutuminen varmistettu. Tämä vähentää yrittäjän hallinnollista työtä ja järkevöittää myös verovarojen käyttöä.

Yrittäjille ei ole useinkaan merkitystä, kenen viranomaisen vastuusta tai palvelusta on kyse. Hallinnollisten raja-aitojen täytyy olla mahdollisimman huomaamattomia. Esimerkiksi työntekijän palkkaamiseen tai investointipäätöksiin digipalveluiden on muodostettava yrityksen tarpeita ennakoiva ja yhtenäinen kokonaisuus.

Joonas Mikkilä

digi- ja koulutusasioiden päällikkö

Suomen Yrittäjät