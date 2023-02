Seppo Mannilan tontilta on lähimmän tuuliturbiinin luo matkaa hieman alle 1600 metriä.

– Ääni kuuluu, kun etelästä tuulee. Sellainen viuhominen.

Mannilan mukaan ääni kuuluu pihalle, mutta ei talon sisälle.

– Vaikka tämä talo on tällainen vanha hörskä, niin ei ne äänet tänne kuulu. Eivät ne mua häiritse, eikä koiraakaan, Mannila toteaa 13-vuotiaan Rekun puolesta.

– Se joskus häiritsee, jos on pari myllyä stopissa, että mikäs niitten nyt on. Miksei ne nyt pyöritä niitä, kun sähkö on kallista?

Mannila on tottunut tuulimyllyjen aiheuttamaan maisemahaittaan.

– Silloin, kun niitä rakennettiin, tuli mieleen, että onkohan ne nyt oikein sopivia Santavuorelle.

Kiinteistön arvon alenemista pohdittaessa Mannila virnistää.

– Ei tästä taida enää arvo huonota, hän hymähtää pilke silmäkulmassa huoneita silmäillen.

Suoranaisia terveyshaittoja Mannila ei ole tuulivoimaloiden vuoksi kokenut, kuten ei kukaan muukaan haastatelluista.