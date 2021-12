Jäänmurtaja Fennican kapteeni Tommy Berg tuli pari viikkoa sitten mereltä, ja on korjannut viime päivinä traktoriaan ja tehnyt polttopuita kotonaan Kristiinankaupungin Lapväärtissä Joulun hän on kotona ja laivalle hän lähtee takaisin 28. päivä joulukuuta – Nyt meidän laiva on va.