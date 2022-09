Niitä näkyy leikkipuistossa siellä täällä. Lahoavia puunrunkoja, jotka pötköttävät maassa keinujen ja kiipeilytelineiden seurana.

Tuo harmaantunut järkäle on ollut järeän koivun tyveä. Koivu on kaadettu jostain päin Lapuan kaupunkialuetta. Se on ehkä ollut vaarassa kaatu...