Kuuden vuoden kiista kärjistyy: Yli tuhatpäinen joukko vastustaa Iso Saapasnevan tuulivoima-aluetta – Taistelutahtoa riittää oikeuteen asti

Väitteet ja vastineet Etelä-Pohjanmaan liiton osalta

Väite:

Maakuntakaavan valmistelu tälle alueelle ei ole edennyt hyvän hallintotavan mukaisesti.

Vastine:

Alueella on tunnistettu tuulivoimapotentiaalia kolmen maakunnan alueelle laaditussa tuulivoimaselvityksessä (Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan tuulivoimaselvitys). Siinä potentiaalisia tuulivoima-alueita kartoitettiin ja kohdekohtaisia vaikutuksia arvioitiin samoilla kriteereillä kaikille tunnistetuille tuulivoima-alueille. Selvityksen laadintaan osallistui laaja joukko eri alojen asiantuntijoita. Tässä selvityksessä Iso Saapasnevan alue on tunnistettu potentiaalisena tuulivoima-alueena.

Etelä-Pohjanmaan liitto on tuulivoimaselvityksen valmistumisen jälkeen käynyt lukuisia neuvotteluja potentiaalisista tuulivoima-alueista muun muassa kuntien, ELY-keskuksen ja puolustusvoimien kanssa. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n kaavaluonnoksessa osoitetut tuulivoimaloiden alueet ja niille annetut suunnittelumääräykset perustuvat tuulivoimaselvitykseen, sen jatkoksi laadittuihin lisäselvityksiin (mm. maisemavaikutukset, metsäpeura, Natura-arviointi) ja käytyihin neuvotteluihin. Neuvotteluissa Evijärven kunta on ilmoittanut kannakseen, että Evijärven kunnan alueella tuulivoiman varoalue on 4 kilometriä asutukseen. Siksi Iso Saapasnevan alue on maakuntakaavaluonnoksessa rajattu Evijärven kunnan ulkopuolelle.

Maakuntakaavan hyväksymisestä päättää maakuntavaltuusto. Päätöksenteossa noudatetaan normaaleja jääviysperiaatteita ja liiton tietoon ei ole tullut maakuntakaavan valmisteluun liittyviä jääviystapauksia.

Väite:

Maakuntaliiton pitäisi ottaa ohjaavampi ote siihen, minne tuulivoimaloita rakennetaan.

Vastine:

Maakuntakaava ohjaa seudullisten tuulivoima-alueiden sijoittumista. Voimassa olevassa maakuntakaavassa seudullisuuden raja on 10 voimalaa, mikä on ohjannut seudulliset hankkeet voimassa olevan maakuntakaavan mukaisille alueille. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n luonnoksessa seudullisuuden rajaa esitetään muun muassa voimaloiden koon kasvun vuoksi laskettavaksi seitsemään voimalaan.

Maakuntaliitto on laatinut tuulivoimaselvityksiä ja niihin liittyviä vaikutusten arviointeja jo voimassa olevan vaihemaakuntakaavan I taustalle, ja jatkanut työtä nyt päivitettävänä olevan maakuntakaavan osalta uusilla tuulivoimaselvityksillä. Kolmen pohjalaismaakunnan tuulivoimaselvitys huomioi myös ylimaakunnalliset vaikutukset.

Maakuntakaava laaditaan laajassa vuorovaikutuksessa ja mm. puolustusvoimien kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella on kaavasta jätetty pois Lappajärven länsipuolelle sijoittuneet potentiaaliset tuulivoima-alueet.

Väite:

Maakuntaliitossa ei tunnisteta alueen luonto- ja maisema-arvoja. Lappajärvi kuin kansallismaisema ja maailmanluokassakin ainutlaatuinen kraatterijärvi.

Vastine:

Maakuntakaavassa kaavamerkintöjen vaikutuksia arvioidaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Kaavan tulee perustua riittäviin selvityksiin ja vaikutusten arviointeihin. Luonto- ja maisemavaikutuksia on maakuntakaavan valmistelussa selvitetty useissa erillisissä selvityksissä, muun muassa Etelä-Pohjanmaan potentiaalisten tuulivoima-alueiden maisemaselvitys, Natura-arviointi, metsäpeuraselvitys.

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n luonnoksessa Iso Saapasnevan tuulivoimaloiden alueelle annetaan aluekohtainen suunnittelumääräys: Tuulivoimaloiden alueen 33 (Iso Saapasneva) yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota tuulivoimaloiden maisemavaikutuksiin sekä metsäpeuran vaellusreitteihin ja lisääntymisalueisiin. Maisemavaikutusten huomioiminen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voi tarkoittaa esimerkiksi tuulivoimaloiden sijoitteluun tai korkeuteen liittyviä seikkoja. Maakuntakaavassa ei määritellä tuulivoimaloiden alueiden myllymääriä, tuulivoimaloiden korkeutta tai niiden sijaintia. Nämä ratkaistaan yleiskaavassa ja mahdollisissa ympäristövaikutusten arvioinneissa, mikäli kunnassa tehdään päätös tuulivoimakaavoituksesta alueelle.

Iso Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossa liitto on muun muassa tuonut esiin, että kaavaselostuksesta on käytävä ilmi, onko esimerkiksi voimalasijoittelulla pyritty lieventämään maisemaan kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia ja onko sitä hankkeen jatkosuunnittelussa edelleen mahdollista tehdä.

Väite:

Jos alueelle hyväksytään kaavaesitys seitsemän voimalan alueelle, se merkitsee sähkövoimala-alueiden lisääntymistä samalle seudulle myöhemmässä vaiheessa.

Vastine:

Iso Saapasnevan tuulivoima-alueen toteutumisella tai toteutumatta jäämisellä ei ole suoraan vaikutusta Lappajärven ympäristön muiden hankkeiden etenemiseen. Jokaisen hankkeen ympäristövaikutukset täytyy selvittää hankekohtaisesti (huomioiden yhteisvaikutukset muiden vaikutusalueen hankkeiden kanssa), eikä Iso Saapasnevan hankkeen toteutuminen voi olla perusteena muiden hankkeiden etenemiselle. Lappajärven ympäristössä Puolustusvoimien toimintaedellytysten turvaaminen ja Ilmatieteenlaitoksen säätutkan toiminnan huomioiminen vaikuttavat hankkeiden määrään ja toteutumiseen esimerkiksi siten, että säätutkaan nähden täytyy jäädä tuulivoimavapaita sektoreita.

Maakunnan liitto on arvoinut potentiaalisia tuulivoima-alueita samoilla kriteereillä joka puolella maakuntaa ja Lappajärven alueella alueita on rajattu samalla tavalla kuin muuallakin. Erityiskysymyksenä Lappajärven alueella on puolustusvoimien toiminta ja ilmatieteen laitoksen säätutka, jotka on huomioitu potentiaalisten tuulivoimaloiden alueiden rajauksissa. Kunnilla on tuulivoimaan liittyen vaihtelevia kantoja ja intressejä, ja maakunnan liiton tehtävä on arvioida alueita objektiivisesti ja samoilla kriteereillä kaikkialla maakunnassa. Kun arviot potentiaalisista alueista on tehty maakunnan tasolla, on lopulta kunnanvaltuuston tehtävä päättää, halutaanko kunnassa edistää tuulivoimaa yleiskaavoituksella vai ei.

Maakuntakaavaluonnoksessa osoitettu Iso Saapasnevan potentiaalinen tuulivoimaloiden alue on tuulivoimayleiskaava-aluetta laajempi. Maakuntakaava siis mahdollistaisi tälle alueelle isommankin hankkeen toteutumisen, mikäli maakuntakaavan ratkaisu tällaisenaan hyväksytään. Jos taas Iso Saapasnevan aluetta ei osoiteta potentiaalisena tuulivoima-alueena parhaillaan valmistelussa olevassa maakuntakaavassa ja seudulliseksi katsotun tuulivoima-alueen raja lasketaan seitsemään voimalaan, Iso Saapasnevan nykyistä seitsemän voimalan hanketta ei voida toteuttaa. Maakunnan liiton arvion mukaan Iso Saapasnevan alue on potentiaalinen tuulivoima-alue samoin perustein kuin muuallakin maakunnassa osoitetut potentiaaliset tuulivoima-alueet.