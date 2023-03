Laihialainen Jouni Oikarainen päätti hankkia perheeseen toisenkin kaasuauton – "Raha on hyvä konsultti"

Oikarainen muistaa isänsä kirjanneen ylös tankkaukset. Tapa on jäänyt myös hänelle. Tätä nykyä autoilija kirjaa tankkaukset ja kilometrin puhelimen sovellukseen.

Sovelluksen mukaan Fordilla ajetaan 63 kilometriä päivässä. Volkswagenilla kertyy puolestaan 93 kilometriä päivässä.

Keräämiensä tietojen perusteella Oikarainen osaa kertoa, että viimeisen 12 kuukauden aikana kaasuautoksi muutettu Ford on kuluttanut keskimäärin 4,3 kilogrammaa sadalla kilometrillä ja yksi kilogramma biokaasua on maksanut 1,7 euroa, kun suurin osa tankkauksista on Pohjanmaalla.