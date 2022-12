Maan alla puhuttiin vakavasti tähän tyyliin: Seinäjoen keskusta virkistyy – Parkkipaikkojen tarve ja määrä kasvavat tulevaisuudessa

Seinäjoen keskustaan on kaavailtu aseman seudun jälkeenkin parkkitilojen rakentamista. Toimitusjohtaja Mika Mäntykoski kertoi, miten Seiparkin maan alaisilla parkkihalleilla menee nyt, kun liike-elämä keskustassa on aikaisempaa hiljaisempaa. Vastaus on yllättävä. Kuva: Jari E. Hakala