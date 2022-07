Ähtärin eläinpuisto on ollut mukana vuonna 2016 aloitetussa MetsäpeuraLIFE-hankkeessa, jonka keskeisimpiä tavoitteita on ollut palauttaa laji sen alkuperäisille esiintymisalueille eteläiselle Suomenselälle. Suunnitelmien mukaisesti viimeiset 39 metsäpeuraa on vapautettu luonto...