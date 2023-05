Mitä tapahtuu keskustan "kraattereille"? Seinäjoki laajenee, ja samaan aikaan keskustaa tiivistetään, katso tästä kattava listaus tulevista muutoksista

Maakunnankadun ja Koulukadun kulman rakentamista on odotettu pitkään. Rakennusyhtiö Peab on ilmaissut ensimmäiset toiveensa alueelle jo vuonna 2014. Sittemmin hankkeen vetäjä on vaihtunut, kun kaupungin aikaisempi aiesopimus Peabin kanssa purkautui kaavaluonnosvaiheen jälkeen. Vuodesta 2021 alkaen kohdetta on kehittänyt Lakea Oy.

Nuorisokeskuksen pohjoispuolelle on kaavoitettu asuin- ja liikerakentamista yhteensä 11 135 kerrosneliömetriä, josta asumisen rakennusoikeus on 8100 k-m². Alueelle on luonnosteltu 4–6-kerroksisten asuin- ja liikerakennusten ryhmä. Pysäköinti osoitetaan maan alle tai keskustan yleisiin pysäköintilaitoksiin.