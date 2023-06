Muoviroskan määrää rannoilla seurataan aiempaa tarkemmin – Näin kävi uraauurtaville meriroskiksille, joita asennettiin Vaasaan

Merissä on yli 150 miljoonaa tonnia muoviroskaa ympäri maailman. Suurin osa siitä on muovia, joka on peräisin kertakäyttöastioista. Kuva: Brian Yurasits / UNSPLASH