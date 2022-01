Koskikara on siitä jännä laji, että niitä on Suomessa enemmän talvisin kuin kesäisin Näin on ainakin silloin, kun talvi on kylmä.Kolmen valtakunnan jäätyvät kosket ja virrat pohjoisessa pakottavat koskikarat ruuan perään muun muassa tänne pohjalaismaisemiin Niitä voi nähdä var.