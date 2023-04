Parkkipaikka löytyy, mutta liian kaukaa selkävaivaiselle – Autonsa saa Vaasassa lähelle sairaalaa vain hyvällä onnella

Hän kertoo varanneensa puoli tuntia aikaa muutaman kilometrin matkaan kotoa sairaalalle ja parkkipaikan etsintään.

– Kiire meinasi silti tulla. Kuulin nimeni huudettavan melkein heti, kun pääsin sisälle.

Andtsjön mielestä sairaalan parkkitilanne "saisi olla parempi".

– Parkkialueita pitäisi ehdottomasti laajentaa. Näin aamusta paikkoja on muutamia jäljellä, mutta iltapäivisin tilanne on ilmeisesti vielä huonompi. Kun ihminen on huonossa kunnossa, parkkipaikan pitää löytyä läheltä.