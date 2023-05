Seppo Kontiokari, 87, kirjoittaa tieteellisiä artikkeleita perhosista – Suomalainen perhostutkimus on kansainvälisesti korkeatasoista

Kontiokarin ensimmäinen tutkimusartikkeli ilmestyi vuonna 1989. Sittemmin niitä on ilmestynyt useampia ja moni niistä on eläkeiässä kirjoitettuja. Parhaillaankin yksi artikkeli on tarkistuksessa. Kontiokari tekee yhteistyötä muun muassa Helsingin ja Oulun yliopistojen kanssa.

Varsinaisen ammattiuransa Kontiokari teki arkkitehtinä ja opettajana. Hän toimi 30 vuotta Vaasan ammattikorkeakoulun eli entisen teknillisen oppilaitoksen rakennustekniikan yliopettajana. Työ- ja perhe-elämän kiireissä perhoset jäivät useiksi vuosiksi.

– Kolmenkymmenen vuoden iässä aloitin perhosharrastuksen uudelleen.

Sen jälkeen perhoset eivät ole enää elämästä pois liidelleet. Perheen entinen Palosaaren kodin piha oli aikoinaan viritetty jos jonkinmoisilla perhospyydyksillä ja muilla tutkimukseen liittyvillä laitteilla.

– Nyt poikani ja yhden ystäväni pihoilla on pyydyksiä, Kontiokari hymyilee.

Perhosten pyydystäminen saattaa kuulostaa kurjalta. Miksi ottaa kiinni usein hyvinkin kauniita ja tärkeitä pölyttäjiä, joiden määräkin on laskussa? Kontiokarin mukaan suurin osa, jopa 90 prosenttia, pyydystetyistä perhosista päästetään takaisin vapauteen. Mutta tutkimuksen takia osa on otettava tutkijan käyttöön.

Etenkin monet mikroperhoset, eli kaikkein pienimmät lajit, ovat erittäin vaikeasti tunnistettavia. Jotta lajitunnistuksen voi tehdä, usein perhosen takaruumis on irrotettava neulalla, laitettava kaliumhydroksidinesteeseen ja siitä mikroskoopin lasiin ja tutkijan katseen alle.

– Äärimmäisissä tapauksissa otetaan dna-näyte. Se tehdään dna-sekvensserilaitteella yliopistossa, Kontiokari kertoo.