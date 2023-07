Taivaankappaleista säätä ennustava Unto Riihiluoma ennusti loppukesän sään: "Ihmiset kysyivät, että sinäkö olet se sääprofeetta"

– Ihmiset ovat hirveän kiinnostuneita säästä. Sehän on melkein ensimmäinen puheenaihe kun tavataan: ”ilmoja on piisannut”, toteaa sääennustaja Unto Riihiluoma. Kuva: Jasmiina Soidinaho