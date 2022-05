"Ihmiset manaavat joskus, että auton jarrut on rikottu katsastuskonttorilla." Seinäjoen autokatsastuksen toimitusjohtaja Antti Malhlamäen mukaan todellisuudessa on kyse siitä, että jarruputki katkeaa määräaikaiskatsastuksessa, koska se on niin ruosteessa.

...