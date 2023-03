Vaasa ei lunasta lupaustaan gerbyläisen Osku Haaralan kotikadulla – Virkamies kertoo syyt miksi tonttiliittymä voi jäädä auraamatta

Kuorma-auton ratista ei homma onnistu

Yksikönpäällikkö tähdentää, että toisinaan kalusto voi nousta ongelmaksi hyvin hoidetuillakin alueilla.

Jokaisella urakoitsijalla ja kaupungilla itsellään on käytössä traktoreita ja pyöräkuormaajia, joihin auran lisälaite eli liittymien kohdalla alas laskettava stoppari on helppo asentaa. Näissä kulkupeleissä sitä on ongelmatonta myös hallita.

– Toisinaan auraukseen joudutaan käyttämään kuorma-autoja. Jos ohjaus on vasemmalla, ohjaamosta ei näe stopparin liikkeitä. Se on rikki alta aikayksikön, vaikka olisi minkälainen tekele. Pari autoistamme on hiekanpoistoon tarkoitettuja kuorma-autoja, joissa on ohjaus oikealla. Niissä stopparin ohjaamisessa ei ole vaikeuksia, taustoittaa Rajala.