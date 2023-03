Vaasa sai ensimmäisen energiayhteisön – Taloyhtiön osakkaat voivat nyt sopia mihin itse tuotettu sähkö käytetään

Myös Mustasaaressa toimii yhteisö

Vaasan Sähköverkon toimitusjohtaja Juha Rintamäki kertoo, että yhtiön alueelle on perustettu kaksi energiayhteisöä. Toinen toimii Mustasaaressa.

– Uteliaisuutta on riittänyt ja kyselyjä on tullut, mutta kuten kaikissa uusissa asioissa, käytännön toimet vaativat aina tietyn ajan. Lakimuutoksen tarkoitus on kannustaa ja antaa uusia mahdollisuuksia uusiutuvan energian hyödyntämiseen.