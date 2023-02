Hämähäkinsilkistä saatetaan tulevaisuudessa valmistaa kirurgista lankaa ja ruokapakkauksia – synteettistä silkkikuitua pystytään jo valmistamaan Aalto-yliopistossa

Hämähäkinseitin erikoislaatuisuus on tunnettu jo antiikin ajoista asti. Myös nykytiede on vahvistanut aineen harvinaiset mekaaniset ominaisuudet. Kehysseitti, mistä hämähäkki tekee verkon, on hyvin vahvaa ja samalla joustavaa. Se on myös biohajoavaa, uusiutuvaa ja kevyttä verrattuna muihin kuituihin. Lisäksi seitti kestää sen rakenteeseen tulevia vaurioita.