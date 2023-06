Nuorilla kriisipuhelimeen soittavilla miehillä aiempaa pahempi olo, kertoo Mieli ry

– On huolestuttavaa, että kriisipuhelimeen soittavilta nuorilta miehiltä puuttuu usein usko tulevaisuuteen ja siihen, että haasteisiin saisi muutosta. Monilla on tunne, että kaikki on mennyttä, mitään ei ole tehtävissä, sanoo puhelin- ja verkkokriisityön päällikkö Susanna Winter tiedotteessa.