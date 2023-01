Lapualaisnuoren katoamisesta tihkuu yhä vihjeitä – Poliisi ei edelleenkään epäile rikosta

Lapualaisen Rasmus Takaluoman katoamisesta on nyt jo yli seitsemän viikkoa. Kateissa oleva on poliisin antamien tuntomerkkien mukaan 165-senttinen ja hoikka. Oikeassa poskessaan hänellä on luomi. Katoamishetkellään Takaluomalla saattoi olla päällään huppari, jossa lukee punaisella Hood Rich ja jaloissaan mustat Nike-merkkiset kengät. Kuva: Pohjanmaan poliisi