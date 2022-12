Poliisi kertoo nyt taponyrityksestä Lapualla katoamisaikaan ja kadonneen kännykästä – Myös katoamispaikan naapurit kertovat havainnoistaan

Lapuahovin edessä on vasemmalta oikealle pitkä parkkipaikka, jonka takana on Puistotie.

Vasemmalla on kaksikerroksinen pieni kerrostalo osoitteessa Oskarintie 12 ja sen vieressä on Lapuan vapaaseurakunnan pieni kirkko.

Lapuahovin edessä tien toisella puolella on entinen kauppa, ja korttelin sisäpihalla on iso parkkipaikka. Sen toisella reunalla on ravintola Marian Talli, joka menee perjantaisin kiinni iltakahdeksalta.