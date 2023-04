Kymmeniä ohjaamotehtaan työntekijöitä kaatui sairaspetiin – Korona leviää nyt vauhdilla

Koronakuolemissa ei sen sijaan näy nousua. Koronaan liittyviä kuolemia on Etelä-Pohjanmaalla todettu tähän mennessä 407. Tilastossa ovat mukana tapaukset, joissa koronan pcr-testi on ollut positiivinen ja potilas on menehtynyt 30 vuorokauden kuluessa viruksen toteamisesta.

– Kuolemia on tullut, mutta tämän vuoden puolella vähemmän kuin viime vuonna, Kärnä jatkaa.