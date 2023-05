Seinäjoen asukasluku pullistelee yllättävästi – Katso kartalta, kuuluuko kaupunginosasi kasvajiin vai kuihtujiin

Esimerkiksi kantakaupungin alueella asui viime vuoden lopussa 1 324 asukasta enemmän kuin vuonna 2017.

– Alueittain tarkasteltuna kaupunkikeskustan (Keskusta, Marttila, Itikka, Uppa) väestömäärän kasvu on erinomainen asia, ja se tarjoaa hyvän perustan keskustan elinvoiman kehittämiselle. Kerrostaloasuminen on viime vuosina lisännyt suosiotaan, ja keskusta-alueen kasvu on osa trendiä, aloittaa Seinäjoen kaupungin kehittämispäällikkö Sami Mäntymäki.

Keskustassa asukasluku on kasvanut vuosina 2017–2022 peräti 808 asukkaalla. Se merkitsee 55 prosentin kasvua.