Opiskelijan hyvinvointi on kääntynyt pahoinvoinniksi – YTHS:n perusrahoitusta on lisättävä

Kaikki korkeakouluopiskelijat ovat vuoden 2021 alusta siirtyneet Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n palveluiden piiriin. Vaikka uudistuksen ajatus oli kaunis – kaikki korkeakouluopiskelijat ovat terveydenhuollossa yhdenvertaisia – ei toteutus ole sujunut hyvin. Asiakasmäärät kasvoivat yli kaksinkertaisiksi, eivätkä YTHS:n resurssit enää riitä. Lähes puolet opiskelijoista kokee opiskelu-uupumusta, joka kolmas opiskelija on psyykkisesti kuormittunut ja mielenterveyspalveluiden kysyntä on lähes kolminkertaistunut vuoteen 2019 verrattuna. Hoitojonot venyvät, pahoinvointi lisääntyy ja opiskelutahti hidastuu. On selvää, ettei näin voida jatkaa enää kauaa.

Korkeakouluopiskelijat ovat erityisryhmä, joiden avulla Suomen tulevaisuutta rakennetaan. YTHS on opiskeluterveyden erityisosaaja, jota tarvitaan. Opiskelutahti ja opintojen vaativuus kasvavat alati kiristyvällä vauhdilla, ja opiskelijat uupuvat jo ennen valmistumistaan. Tarvitsemme hyvinvoivia tulevaisuuden osaajia, joiden työkyky ei murene heti urapolun kynnykselle.

YTHS on opiskelijoiden rinnalla toistuvasti pyytänyt lisää resursseja ja mm. Helsingin Sanomien kirjoittaman artikkelin (04/2022) mukaan sekä Kela että Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ovat tietoisia resurssipulasta ja hälyttävän pitkistä hoitojonoista. STM on luvannut tilanteeseen helpotusta. Lupauksista huolimatta parannusta ei ole tapahtunut. YTHS:n tilannetta on yritetty paikata erillisillä lisäavustuksilla, mutta määräaikaiset hankerahoitukset eivät tue jatkuvaa toimintaa eivätkä korjaa perustason rahoituksen ongelmia. Rahoituksen lyhytjänteisyys vaikeuttaa palveluiden tuottamista eikä auta ydinongelmaan. Perusrahoitusta on lisättävä.

Pahimmillaan riittämätön hoito voi johtaa syrjäytymiseen, mielenterveysongelmien kriisiytymiseen ja opintojen keskeytymiseen. YTHS:ltä puuttuu rahoituksen lisäksi muitakin resursseja. Terveysalan ammattilaisista on pulaa halki kentän ja erityisesti psykoterapeutteja on tarpeeseen nähden liian vähän. Psykoterapeuttikoulutus on muutettava alan opiskelijalle maksuttomaksi, jotta kysyntään voidaan vastata. Terapiatakuu, eli madallettu kynnys hoitoon pääsylle, on toteutettava tulevan hallituskauden aikana. Nämä ovat ensiaskeleita oikeaan suuntaan.

Yhdessä Suomen ylioppilaskuntien liiton ja Suomen opiskelijakuntien liiton kanssa peräänkuulutamme ja vaadimme pitkäkestoisia ja aitoja ratkaisuja. YTHS:n perusrahoitusta on nostettava pysyvästi, jotta voimme turvata korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin. Opiskelijat ovat Suomen tulevaisuus, mutta ilman riittävää terveydenhuoltoa tulevaisuus näyttää synkältä.

Laura Koivisto

sosiaalipoliittinen vastaava

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta