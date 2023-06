Uutisanalyysi: Rasmus Takaluoman katoaminen on kuin dekkarista, mutta valitettavasti totta

Kysymys on mielessä joka päivä.

Sitä alkaa miettiä liikennevaloissa. Töissä. Kävelyllä. Netissä surffatessa. Hampaita harjatessa.

Missä olet, Rasmus Takaluoma?

16-vuotiaan lapualaispojan katoamisesta on nyt kulunut jo yli puoli vuotta. Viimeisin varma havainto Takaluomasta on ravintola Lapuahovista 12. marraskuuta aamuyöllä viime vuonna.

Poikaa on etsitty kevään aikana monin tavoin. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa on järjestänyt maastoetsintöjä. Poliisiveneet koirineen ovat ajelleet Lapuanjoella.

Mitään Takaluoman katoamiseen viittaavaa ei ole löytynyt, tai sellaista ei ole julkisuuteen kerrottu. Poliisi ei ole vielä päättänyt, jatketaanko maastoetsintöjä myöhemmin.

Suomessa katoaa vuosittain tuhansia ihmisiä. Miltei kaikki heistä löydetään tavalla tai toisella. Pohjanmaan poliisin alueella on 1990-luvulta lähtien 13 avointa katoamistapausta.

Rasmus Takaluoman katoaminen on iso, valtakunnallinen uutinen. Aiheesta on kirjoitettu valtavasti mediassa, ja somessa keskustelu on pysynyt kiivaana koko puolen vuoden ajan. Ihmisten tiedonjano on loppumaton.

Miksi juuri tämä tapaus on niin kiinnostava?